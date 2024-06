Apple Watch se s příchodem watchOS 11 naučí skvělou novinku, která vás může i zachránit

Když Apple na loňské WWDC představil světu novou funkci Doprovod pro iOS, nejednoho jablíčkáře tímto krokem velmi potěšil. Tato funkce totiž umožňuje velmi jednoduše kontrolovat, zda váš blízký dorazil na místo a nic se mu tedy cestou nestalo. Ve výsledku tedy odpadá nutnost dávat si například přes zprávy vědět, zda je vše v pořádku, na což může člověk leckdy ve spěchu zapomenout. Právě vzhledem k velmi solidní oblibě této funkce mezi uživateli se tak absolutně nedá divit tomu, že se ji Apple rozhodl letos ještě vylepšit.

Její podpora nejenže dorazila do watchOS 11, ale rovnou je zde k dispozici v rozšířené verzi. Vyjma aktivace přes Zprávy ji totiž na Apple Watch od watchOS 11 spustíte taktéž přes aplikaci cvičení, když přes ní budete měřit svůj venkovní trénink. To proto, abyste mohli dát svým blízkým jednoduše vědět o tom, že jste začali cvičit a že jste cvičení i bez problému dokončili, což se může hodit třeba při běhání v lese, u kterého hrozí zranění, které by člověka limitovalo při návratu domů. Pokud byste se právě kvůli zranění či jinému problému při cvičení zdrželi a nevrátili se zavčas domů, Doprovod z Apple Watch dá vědět vašim blízkým s tím, že jim rovnou nasdílí vaši polohu, trasu, po které jste běželi, stav baterie vašich zařízení a tak podobně. Jedná se tedy bezesporu o velmi užitečnou vychytávku.