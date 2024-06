Nové produkty Philips Hue představeny! Stylové osvětlení pro klidný spánek a dokonalý interiér

Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, představuje nové produkty a řadu vylepšení v rámci svého osvětlovacího systému Philips Hue, které nabízejí další možnosti, jak rozšířit a personalizovat osvětlení v domácnosti. Mezi hlavní novinky patří stolní lampička Philips Hue Twilight, nejnovější inovace této značky, která byla navržena s ohledem na podporu cirkadiánního rytmu. K již uvedené žárovce Lightguide Ellipse nově přibyly další čtyři tvary – malá koule, velká koule, Edison a trojúhelník, které doplňují řadu žárovek Philips Hue Lightguide. Společnost dále představila světelný pásek Philips Hue Solo, kterým lze vylepšit osvětlení v jakékoli části domu. A nově je k dispozici také stropní svítidlo Philips Hue Datura se dvěma světelnými zdroji.

Produkty Philips Hue zakoupíte například zde.

Probuďte se nabití energií

Inteligentní svítidlo pro zdravý spánek a probuzení Philips Hue Twilight bylo navrženo tak, aby podporovalo cirkadiánní rytmus: pomáhá udržovat pravidelný spánkový režim a lze ho naprogramovat na ztlumené světlo během usínání a jasnější, povzbuzující světlo při probuzení. Se dvěma samostatně ovládanými světelnými zdroji – osvětlovací hlavicí a zadním světlem s jedinečnou technologií ColorCast – Philips Hue Twilight navíc dokáže napodobit širokou paletu barev ranní i večerní oblohy.

Novinka má dvě tlačítka pro ovládání osvětlení. Ve výchozím nastavení první tlačítko cyklicky přepíná mezi šesti novými světelnými scénami, jako jsou např. „Arise“ (vstávat) nebo „Sleepy“ (ospalý). Druhé pak aktivuje novou automatizaci „Sunset Go to Sleep“ (západ slunce, čas jít spát), která simuluje západ slunce s bohatou směsicí červených tónů. Lampičku lze zároveň ovládat pomocí aplikace Philips Hue a díky kompaktnímu designu a bílému provedení se hodí na každý noční stolek.

Nová lampička rovněž umožňuje nastavení automatizace probuzení, která jemně a postupně zesiluje světlo až do barev ranního slunce. Díky velmi nízké úrovni stmívání, až na hodnotu jasu 0,5 %, poskytuje plynulý přechod pro efektivní probuzení a dokonalé noční osvětlení.

Poutavý prvek pro váš moderní interiér

Po uvedení oblíbeného tvaru Ellipse si nyní mohou uživatelé vybrat z celkem pěti prémiových tvarů ručně foukaných skleněných žárovek: malá koule, velká koule, trojúhelník, Edison a Ellipse. Čtyři nové žárovky Philips Hue Lightguide přinášejí možnost vytvořit jedinečný světelný zážitek. Jejich poutavý a moderní design nabízí neodolatelný styl spolu se všemi chytrými funkcemi Philips Hue. Žárovky disponují miliony odstínů bílého a barevného světla, což umožňuje individualizovat a vytvářet různé barevné světelné scény. Jsou plně ovladatelné pomocí aplikace Philips Hue.

Flexibilně přidejte světlo i do těžko dostupných míst

Pomocí světelného pásku Philips Hue Solo lze tvarovat a ohýbat osvětlení přesně podle individuálních potřeb uživatelů. Snadno se používá a díky třem různým velikostem o délce 3, 5 a 10 m se hodí do jakéhokoli prostoru. Lze ho umístit do skříní, na stropy nebo stěny či podél schodišť a podlah, a tak zatraktivnit jakýkoliv kout v domácnosti. Světelný pásek disponuje ohromujícím světelným výkonem 1 700 lumenů a rozzáří každý domov barevným a čistě bílým světlem díky RGBWWW LED diodám. Uživatelé Philips Hue mohou pohodlně rozšířit své chytré osvětlení integrací světelného pásku do celého systému Philips Hue a vytvářet tak různé světelné zážitky podle nálady.

Stropní svítidla do jakékoli místnosti

Stropní svítidlo Philips Hue Datura s kulatým tvarem a tenkým bezrámovým profilem opticky rozšiřuje prostor v místnosti, a to zejména tam, kde je nízký strop. Tento stropní panel je vybaven dvěma samostatně ovladatelnými světelnými zdroji s bílým a barevným světlem, které poskytují efektivní osvětlení jak celé místnosti, tak i stropu jedním dotekem a s možností přizpůsobitelných barevných efektů.

Další novinkou je stropní svítidlo Philips Hue Tento, které nabízí škálu bílého světla od teplého po studeně bílé a barevné světlo, čímž dokonale rozjasní každý kout domova. Má elegantní kulatý design a instalovat ho lze snadno i do šaten, garáží a mnoha dalších míst.

Tenká zapuštěná svítidla Philips Hue nabízejí flexibilitu pro přidání barevného chytrého osvětlení kamkoli v domě. Díky jejich neuvěřitelně tenkému profilu je lze snadno instalovat a mohou být umístěna i tam, kam tradiční svítidla nemohou. Tímto způsobem lze jednoduše integrovat barevná vestavná svítidla do místností s falešnými stropy (podhledy), jako jsou např. suterénní ložnice, obývací pokoj nebo koupelna. S až 1150 lumeny a širokým světelným paprskem pak zajišťují dostatečné a rovnoměrně rozptýlené osvětlení na velkých plochách.

„Jako lídr v oboru poskytuje Philips Hue nejkomplexnější ekosystém osvětlení s plně integrovaným domácím monitorováním. Světlo hraje důležitou roli v životech lidí – od okamžiku, kdy se probudí, až do chvíle, kdy jdou večer spát. S našimi novými produkty a funkcemi aplikace umožňujeme lidem neustále přizpůsobovat osvětlení podle jejich představ kdykoli během dne a v jakémkoli prostoru, a to i v těžko přístupných místech jejich domovů,” říká Jasper Vervoort, Business Leader pro Philips Hue ve společnosti Signify.

Další nové produkty v rodině Philips Hue

Žárovky s paticí GU10 a odpovídající bodová svítidla byly inovovány a zajišťují výrazně jasnější osvětlení v místnostech. Nová generace těchto žárovek poskytuje světelný tok až 400 lumenů při teplotě barev 4000k, což představuje zvýšení oproti předchozím 350 lumenům. Kromě vyššího výkonu přinášejí nové žárovky GU10 výhody pro energeticky účinnou a chytrou domácnost – mají delší životnost 25 000 hodin (oproti 15 000 hodin) a spotřebují o 50 % méně energie v pohotovostním režimu.

Kromě neustálých inovací v oblasti osvětlení přináší Philips Hue také nové aktualizace aplikace a vylepšení svého zabezpečovacího systému chytré domácnosti. Uživatelé Philips Hue Secure mohou nyní nastavit světelné a zvukové alarmy tak, že se automaticky spustí, když je systém aktivován. Dále je možné naplánovat automatické zapnutí a vypnutí bezpečnostního systému. Navíc si lze vybrat ze tří různých režimů optimalizace baterie. Nové funkce budou dostupné v létě 2024.

Dostupnost a doporučené maloobchodní ceny v ČR:

Philips Hue Twilight v bílém provedení (od 18. června 2024)

CZ: 7 149 Kč

Philips Hue Lightguide trojúhelník (od 18. června 2024)

CZ: 2 559 Kč

Philips Hue Lightguide velká koule (od 18. června 2024)

CZ: 2 559 Kč

Philips Hue Lightguide malá koule (od 18. června 2024)

CZ: 2 049 Kč

Philips Hue Lightguide Edison (od 18. června 2024)

CZ: 2 049 Kč

Philips Hue Solo Lightstrip

CZ: 3m – 1 799 Kč (dostupné až od září 2024) / 5m – 2 309 Kč/ 10m – 4 099 Kč (oba od 18. června 2024)

Philips Hue Datura round (od 18. června 2024)

CZ: ⌀384 mm, White and Color Ambiance – 7 659 Kč

CZ: ⌀574 mm, White and Color Ambiance – 10 209 Kč

Philips Hue Tento v bílém a černém provedení (od léta 2024)

CZ: ⌀291 mm, White and White Ambiance – 1 799 Kč

CZ: ⌀291 mm, White and Color Ambiance – CZK 2 819 Kč

CZ: ⌀421 mm, White Ambiance – 3 069Kč

CZ: ⌀421 mm, White and Color Ambiance – 3 839 Kč

CZ: ⌀542 mm, White Ambiance – 4 099 Kč

CZ: ⌀542 mm, White and Color Ambiance – 5 119 Kč

Tenká zapuštěná svítidla Philips Hue v bílém a černém provedení (od 18. června 2024)

CZ: ⌀90 mm, White and Color Ambiance – 2 309 Kč, 3pack 6 389 Kč

CZ: ⌀170 mm, White and Color Ambiance – 2 819 Kč

Philips Hue GU10 White (od 18. června 2024) – samostatné žárovky a balíčky od 579-1 029 Kč

Philips Hue GU10 White Ambiance (od 18. června 2024) – samostatné žárovky a balíčky od 909-1 799 Kč

Philips Hue GU10 White and Color Ambiance (od 18. června 2024) – samostatné žárovky a balíčky od 1 669-4 089 Kč