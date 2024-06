Peklo zamrzlo! Na Apple Watch půjde poprvé v historii změnit jejich vyzvánění

Jestli něco majitelé Apple Watch chtějí již dlouhé roky a Apple jejich tužby zdárně ignoruje, pak je to možnost změnit si u svých hodinek vyzvánění, jak to jde třeba u iPhonu. Může se to zdát skoro až k nevíře, ale právě tato možnost ve watchOS od prvopočátku chybí. Je sice pravda, že v roce 2017 přišel Apple u Apple Watch LTE s novým vyzváněcím tónem, aby jejich majitelé snáze poznali příchozí hovor, nicméně o možnosti výběru zde stále nemůže být řeč. Tedy, až doposud.

Ve watchOS 11 totiž objevili jablíčkáři, kteří jej již testují skrze 1. vývojářskou betu uvolněnou minulé pondělí, nové rozhraní v nastavení umožňující změnit vyzváněcí tón Apple Watch a to nejen u LTE verzí, ale i těch klasických, tedy GPS. K dispozici jsou konkrétně následující tóny:

Pebbles (Vyzvánění u LTE modelů)

Focus

Jingle (Původní vyzvánění)

Nighthawk

Transmit

Twirl

Windup

Wonder

To však není vše! Kromě vyzvánění si mohou jablíčkáři taktéž změnit zvukové upozornění pro příchozí textové zprávy, e-maily, upozornění z kalendáře, připomínky či notifikace. V tomto případě jsou k dispozici následující možnosti:

Resonate

Brilliant

Cheer

Flutter

Globe

Moment

Scoop

Timekeeper

Tinker

Je sice pravdou, že k dokonalosti mají změny vyzváněcích tónů na Apple Watch daleko, jelikož jim chybí například podpora nastavení konkrétního vyzvánění pro daný kontakt, ze strany Applu se však i tak jedná o velmi pozitivní krok vpřed. Dá se navíc očekávat, že do budoucna bude vyzváněcí možnosti Apple Watch rozvíjet a přidá jim například i podporu nastavení tónů zakoupených přes iTunes Store. Přeci jen, v opačném případě by se zbytečně připravoval o zisky.