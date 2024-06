watchOS 11 je tu! Pomůže vám zlepšit kondici a ještě víc usnadní život

Přestože se operační systém watchOS dočkal velkého upgradu loni a letos se od něj tedy nic moc velkého neočekávalo, Applu se přeci jen pár zajímavých novinek nasadit podařila. Pojďme se na ně tedy podívat.

Lepší cvičení

WatchOS 11 chce, abyste byli ještě aktivnější. Přesně proto přidává nový tréninkový režim s měřením intenzity a doby cvičení a jejich dopadu na vaše tělo (podobně jako mají Garminy asi). Dokáže měřit úsilí, sdělí, jestli jste pod nebo nad průměrem.

Super je pak to, že aplikace Kondice půjde nově přizpůsobit jednak z hlediska zobrazení prvků, které uvidíte na její domovské stránce, ale taktéž z hlediska aktivity pro jednotlivé dny. Jinými slovy, na jednotlivé dny si budete moci nastavit různé cíle cvičení.

Zdraví na prvním místě

V aplikaci Zdraví si budete moci lépe prohlédnout informace o vašem zdraví. Ty budou nově brány „komplexněji“, přičemž díky tomu budou hodinky schopné lépe poznat vaše zdraví a případně vás upozornit na to, že něco nemusí být úplně v pořádku. Ženy pak potěší nové funkce pro sledování těhotenství a jeho fází, můžete si přizpůsobit notifikace ohledně výkyvů v srdečním tepu a tak podobně.

Ještě využitelnější hodinky

Apple se celkově snaží o to, aby vám Apple Watch co možná nejvíce usnadnily život. Přidává tak do nich například Překladač, který by měl de facto v reálném čase překládat to, co hodinky uslyší. Čeština je však zde bohužel docela nepravděpodobná. Přibývají rovněž Chytré sady s automatickým přidáváním widgetů podle toho, jak systém odhadne, že byste je mohli potřebovat (počasí, překlady atd.). Nový widget Check In (Doprovod). Podpora Živých aktivit.

Ciferníky

Ciferník je u hodinek velmi důležitý a Apple si to uvědomuje. Pomocí AI a strojového učení je proto nově schopen vybrat z vašich fotek takové, které dávají smysl pro vytvoření ciferníků, ty si následně sami barevně vyladíte a můžete začít používat. Zkrátka a dobře, extrémně jednoduché a extrémně působivé.