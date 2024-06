Poznámky v iOS 18 dostávají vítané vylepšení, které potěší snad každého

Pokud používáte ve velkém nativní aplikaci Poznámky, Apple vás jejím upgradem v iOS a iPadOS 18 zcela určitě potěší. Rozhodl se totiž, že zapracuje na možnostech zpřehlednění přidaného textu a to tou nejjednodušší a zároveň nejlepší cestou.

Do Poznámek na iPhonech a iPadech míří konkrétně v iOS a iPadOS 18 možnost přidat barevný text a to včetně jeho podbarvení. Konkrétně je k dispozici pět barev, ze kterých si budou moci uživatelé vybrat. Jedná se o fialovou, růžovou, oranžovou, mátovou (světle zelenou) a světle modrou. Další barvy sice k dispozici nejsou, nicméně nebylo by vůbec překvapením, kdyby Apple v průběhu beta testováni iOS 18 ještě pár barev přidal, popřípadě by dorazila rovnou barevná paleta, na které by si mohli uživatelé umíchat přesně ten odstín, který by jim vyhovoval.

