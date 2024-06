iOS 18 povede k nevěrám, bojí se uživatelé!

Jednou z novinek iOS 18 je možnost zamknout konkrétní aplikaci pomocí FaceID. Takovou aplikaci pak není možné otevřít i v případě, kdy uživatel má přístup k telefonu jako takovému. Zatím co běžného člověka napadne, že se jedná o fajn funkci, kdy můžete svému díteti půjčit telefon, ale nepustíte jej například do fotogalerie nebo do konverzací, na internetu aktuálně panují zcela jiné obavy. Na sociálních sítích se totiž objevily komentáře, které tvrdí, že iOS 18 díky této funkci nahrává k nevěrám a zvýší jejich počet. Lidé píší komentáře ve stylu, že podvodníci všech zemí mohou být konečně šťastní nebo, že iOS 18 zničí pár vztahů navíc a tak podobně.

Pomocí této funkce lze totiž zamykat veškeré aplikace, včetně těch jako Tinder, Badoo a tak podobně. Bojíte se i vy, že iOS 18 se stane koncem vašeho vztahu?

Apple just innovating random things to help these dusty men 😭 https://t.co/uuQVXfq4pH — sanj (@s4njss) June 11, 2024