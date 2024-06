Takto vypadá vylepšené CarPlay nové generace z iOS 18!

Ačkoliv na úvodní Keynote letošní konference WWDC nepadlo o CarPlay ani slovo, v následně zveřejněných seminářích pro vývojáře se Apple přeci jen tohoto infotainmentu, bez kterého si mnozí z nás nedokáží představit cestování autem, rozpovídal. Dle očekávání se sice nyní věnuje už jen vývoji nové generace CarPlay, kterou začaly první vozy dostávat teprve před pár měsíci, i tak je ale pohled na to, jakým směrem chce tento systém směřovat docela zajímavý.

Nová generace CarPlay v iOS 18 totiž do jisté míry potvrzuje nutnost Applu ustoupit ze svých pevně nalajnovaných vizí ohledně designu a funkčnosti a naopak vyjít vstříc výrobcům automobilů ve snaze dostat CarPlay do co nejvíce vozů. Z toho důvodu je tak CarPlay v iOS 18 vysoce přizpůsobitelný a výrobcům vozů tedy umožňuje velmi výrazně přizpůsobit design systému tak, aby jedinečně odpovídal vozům, ve kterých poběží. Výrobci budou mít proto k dispozici spoustu možností designu, rozvržení jednotlivých oken a tak podobně. Na snímcích v galerii si pak můžete prohlédnout třeba i rozhraní klimatizace a nastavení vozidla.

Dále budou moci automobilky v CarPlay nově zobrazovat vlastní upozornění týkající se vozu v čele se stavem nabití baterie elektromobilu, dostupnými aktualizacemi softwaru vozu a tak podobně. Nově se pak přímo v CarPlay bude moci zobrazit parkovací kamera, aby byl celkový zážitek z využívání softwaru vozu co možná nejplynulejší a nebylo tedy třeba přepínání z CarPlay do softwarového rozhraní vozu pro zobrazení kamery a zpět.