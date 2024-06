Elon Musk pokračuje v útocích na Apple AI

Elon Musk je tak znechucen z nové spolupráce mezi Applem a OpenAI, že opět na sociální siti X zveřejnil další příspěvek útočící na Apple. Příspěvek který zveřejnil již stihlo vidět cíe jak 70 milionů lidí a jak se zdá, tak ne všichni souhlasí s tím, co si o psolupráci Applu s OpenAI myslí. První příspěvek v následující galerii je ten, který zveřejnil Elon Musk, ty ostatní mu pak začali posílat lidé do komentářů, protože si vlastně myslí to stejné o něm. Jaký je váš názor na spolupráci mezi Applem a OpenAI?