Do ovládacího centra iPhonů míří v iOS 18 vůbec poprvé v historii aplikace třetích stran!

Jedna z nejzajímavějších změn včera představeného operačního systému iOS 18 se odehrála v jeho ovládacím centru. To se totiž dočkalo poprvé od roku 2017 a tedy iOS 11 výraznějšího přepracování, které je založeno nejen na designových změnách některých prvků, ale taktéž na rozestránkování, díky kterému tak lze nově do ovládacího centra dostat mnohem víc ovládacích prvků než tomu bylo doposud. Změn je však pro něj připraveno mnohem víc!

Vůbec poprvé v historii totiž otevírá Apple ovládací centrum iPhonů a iPadů aplikacím třetích stran. Jejich vývojáři totiž dostávají co rukou nové Controls API, které jim umožní vytvářet přepínače umístitelné právě do ovládacího centra s tím, že přes ně bude možné elementárně ovládat jejich aplikace, aniž by je museli uživatelé celé otevírat. Například pro jednoduchou chytrou domácí elektroniku se tak může jednat o opravdu revoluční upgrade, jelikož bude-li ze strany vývojářů zájem, půjde ovládat podobně jako HomeKit jediným kliknutím na ikonu přes ovládací centrum.

Velmi pozitivní je pak to, že stejné API lze využít nejen pro vytváření přepínačů pro ovládací centrum iPhonu, ale taktéž pro vytváření ikon aplikací pro zamykací obrazovku iPhonu. Na té totiž Apple umožní taktéž poprvé v historii změnit ikony pro rychlou aktivaci funkcí. Doposud bylo takto možné zapnout rychle jen fotoaparát a svítilnu, avšak nově půjde přes ikony na zamykací obrazovce zapnout mnohem víc – a to navíc nejen ve formě nativních řešení od Applu, ale i aplikací třetích stran, jejichž vývojáři se pro využití Controls API rozhodnou. Snad tedy bude mezi nimi o tuto novinku zájem a přesně tyto drobnosti učiní iPhony využitelnějšími.