Největší překvapení WWDC? Kompatibilita iOS 18 má být nakonec skvělá!

Největší senzací dnešní úvodní Keynote vývojářské konference WWDC nebudou dost možná AI novinky připravené pro iOS a další nové systémy Applu, ale kompatibilita iOS 18. Přestože úniky informací z předešlých týdnů a měsíců tvrdily, že se v Applu již nepočítá s podporou iPhonů XR a XS a otazníky visí i nad iPhony 11 (Pro), spolehlivý leaker spolupracující dlouhodobě s portálem MacRumors nyní přišel s vyvrácením těchto slov.

Dost možná koncept nejbližší realitě Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.20.57 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.20.49 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.20.36 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.20.27 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.20.18 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.20.10 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.19.58 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.19.44 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.19.26 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.19.13 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.18.58 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.18.43 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.18.35 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.18.24 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.18.12 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.18.01 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.17.50 Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.17.39 Vstoupit do galerie

Podle čerstvých informací má být iOS 18 kompatibilní se všemi iPhony, na které lze nyní nainstalovat iOS 17. Dočkají se tedy jak iPhony 11 (Pro), tak i iPhony XS a XR z roku 2018 – tedy dobrých šest let stará „železa“. Apple s touto variantou sice dost možná ještě nedávno nepočítal, nicméně poté, co začali androidí výrobci dávat na odiv to, jak dlouhou softwarovou podporu plánují svým novým telefonům dávat, dost možná byly právě plány kalifornského giganta ohledně kompatibility iOS 18 přehodnoceny.

Kompatibilita iOS 18 podle čerstvého úniku

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Jedním dechem je ale třeba dodat, že kompatibilita iOS 18 se všemi iPhony, které nyní podporují iOS 17, rozhodně neznamená, že na všechny telefony dorazí veškeré funkce, které budou pro tento systém oznámeny. Už minulost ostatně ukázala, že Apple nemá problém se zaříznutím spousty náročnějších funkcí u starších iPhonů, jelikož by na nich kvůli nedostatku výkonu zkrátka nefungovaly tak dobře, jak by si výrobce přál. Jinými slovy, máte-li iPhone XS či XR, nepočítejte s tím, že na něj dostanete tentýž iOS 18, který si užijí majitelé iPhonů 15 či 15 Pro. Nicméně elementární funkce typu přepracované ovládací centrum či umisťování ikon mimo neviditelnou mřížku dorazí určitě.