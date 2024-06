Je to tu! Hned dva operátoři spustili na Slovensku podporu eSIM u Apple Watch

Je tomu sice jen šest dnů, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se na Slovensku konečně schyluje ke spuštění podpory eSIM u Apple Watch, a už je to tu! Ode dnešního rána totiž klienti tamních operátorů Telekom a O2 hlásí, že jim jde hodinky přiřadit k tarifu, respektive že jim u nich jde zaktivovat eSIM zajišťující připojení k LTE síti. Díky tomu tak mohou začít i Slováci využívat Apple Watch pro volání či příjem jakýchkoliv notifikací závislých na internetu bez nutnosti připojení k iPhonu.

Zatímco do České republiky dorazila podpora LTE u Apple Watch již v létě 2021, Slováci si museli počkat až do dnešního dne. Zato se však dočkali rovnou nikoliv jednoho operátora nabízejícího podporu, ale hned dvou – tedy výše zmíněného Telekomu a O2. U obou operátorů pak platí, že první tři měsíce aktivace budou mít jejich zákazníci zdarma s tím, že poté budou za měsíc platit 5 euro, tedy v přepočtu nějakých 123 Kč. Jedná se tedy víceméně o totéž, co nabídli operátoři po spuštění v Česku. I u nás jsme totiž dostali 3 měsíce na vyzkoušení zdarma s tím, že následně jsme začali „připlácet“ měsíčně určitou částku k tarifu – konkrétně pak 99 Kč.

Pro úplnost se sluší dodat, že Apple Watch s podporou LTE nemají vlastní telefonní číslo, ale využívají vaše stávající v iPhonu. Díky tomu se tak na ně dá dovolat i v případě, že jsme mimo dosah telefonu. Bohužel, ani jeden slovenský operátor zatím nenabízí u Apple Watch podporu roamingu, takže jejich LTE připojení bude fungovat jen na území Slovenska. Je však pravdou, že podpora roamingu není standardem ani v České republice. Vždyť první (a zatím jediný) operátor – konkrétně T-Mobile – ji u nás zavedl až v polovině loňského prosince. Právě to, že se jedná o T-Mobile, je pak pro Slováky solidním příslibem do budoucna s ohledem na podporu LTE tamním Telekomem.