Peklo zamrzlo! První slovenský operátor se chystá spustit podporu eSIM u Apple Watch

Zatímco v České republice si již podporu eSIM u Apple Watch užíváme již nějaký ten pátek (konkrétně pak od léta 2021), slovenští jablíčkáři mají bohužel stále smůlu. Tamní operátoři sice v minulosti čas od času potvrdili, že „někdy do budoucna“ s podporou eSIM u Apple Watch počítají, na jakékoliv detaily však byli doposud skoupí. To se ale nyní mění díky Telekomu.

Slovenský Telekom začal coby vůbec první tamní operátor lákat na brzké spuštění podpory Apple Watch LTE. Respektive, na jeho oficiálním webu se vyloženě nedočtete, že se chystá spuštění podpory LTE, ale vzhledem k tomu, že už má evidentně v sekci Akcie a novinky předpřipravenou mikrostránku, přes kterou se budou uživatelé „proklikávat“ na detaily podpory, je ve výsledku jasné, že se k tomuto kroku schyluje. Jiná možnost ve výsledku ani není. Apple Watch jako takové totiž prodává slovenský Telekom již dlouhodobě, takže například o spuštění jejich prodejů či čímkoliv podobném, za co by šel podobný „poutač“ zaměnit, nemůže být ani řeč.

Kdy přesně slovenský Telekom podporu Apple Watch LTE spustí můžeme v tuto chvíli vzhledem k minimu informací jen hádat. Je však třeba myslet na to, že celá záležitost nestojí jen na něm, ale i na Applu, který musí funkci na Apple Watch „odemknout“ softwarově. Hypoteticky by se tak mohlo stát třeba ve watchOS 10.6, jehož vydání by mohlo proběhnout v horizontu několika týdnů. Jedná se však skutečně jen o tip, který se nakonec vůbec nemusí naplnit. Je nicméně skvělé, že je už i na Slovensku konečně vidět, že se LTE „ledy hnuly“ a i zde si konečně jablíčkáři vyzkouší, jaké je to fungovat jen s hodinami na zápěstí mimo dosah iPhonu.