Apple představuje Genmoji – AI generátor emoji na míru

Společnost Apple dnes večer představila v rámci úvodní Keynote k letošní WWDC své nové operační systémy. Došlo samozřejmě také na představení očekávaného iOS 18, ve kterém budou uživatelé mimo jiné mít k dispozici také funkci Genmoji – AI generátor emoji.

Přestože společnost Apple s každou novou verzí iOS rozšiřuje nabídku emoji, občas zkrátka nenajdeme symbol, který by přesně vystihl to, co chceme vyjádřit. Od příchodu operačního sytému iOS 18 bude ale s tímto problémem konec. Genmoji je nová funkce využívající umělou inteligenci Apple Intelligence. Díky ní si můžete nechat vytvořit zbrusu nové emoji přímo na míru vašim potřebám. Stačí jednoduše zadat požadovaný motiv a iOS 18 vám během chvilky za pomoci příslušných nástrojů nabídne originální emoji k použití.

Jelikož emoji fungují na principu znaků Unicode a jsou kompatibilní napříč různými platformami, Genmoji od Applu nebude v technickém slova smyslu fungovat úplně stejně. Pokud by totiž fungovalo na stejné bázi, nezobrazovalo by se korektně na zařízeních jiných výrobců. Místo toho Apple Genmoji vytváří jako obrázky – nepůjde tedy o tradiční emoji. Pro běžné uživatele to nebude mít prakticky žádný vliv, ale je to zajímavá technická drobnost. Genmoji bude skvělé pro vyjádření celé škály emocí, na které současná sada emoji nestačí.

Co říkáte na tuto novinku od Applu? Považujete ji za kreativní krok a skvělý způsob využití AI, nebo se podle vás měli v Cupertinu zaměřit raději na jiné věci? Dejte nám vědět do komentářů.