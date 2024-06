Microsoft nečekaně představil hned tři nové Xboxy!

Na dnešní den si Microsoft nepřipravil jen zveřejnění prvního traileru pro nové Call of Duty: Black Ops 6, ale taktéž oznámení tří nových modelů Xboxu. Dá se sice říci, že s představením hardwaru se počítalo, avšak nahlas se hovořilo zejména o možném odhalení kapesní herní konzole po vzoru PlayStationu Portal. Tak se sice nakonec nestalo, i tak ale novinky stojí za to.

„Ke stávající nabídce konzolí Xbox řady X|S se přidávají tři nové varianty a my jsme nadšeni, že můžeme hráčům nabídnout více způsobů, jak se připojit k hraní na konzoli Xbox – je to nejlepší způsob, jak si užít rozmanité zážitky vytvořené tvůrci her. O letošních prázdninách budou na vybraných trzích k dispozici naše 1TB konzole Series S v bílé barvě Robot White, plně digitální konzole Xbox Series X a 2TB konzole Xbox Series X Special Edition v černé barvě Galaxy Black (sortiment konzolí se bude na jednotlivých trzích lišit). V následujících měsících sledujte aktualizace, ve kterých poskytneme informace o dostupnosti na trhu a odhadovaných maloobchodních cenách (ERP) v jednotlivých regionech, až se s vámi podělíme o podrobnosti o předobjednávkách,“ píše konkrétně Microsoft v tiskové zprávě.

Ačkoliv se tedy spekulace ohledně představení kapesní herní konzole od Microsoftu nenaplnily, příchod ryze digitální verze Xboxu Series X, 1TB verze Xboxu Series S a hlavně pak 2TB Special Edition verze Xboxu Series X, který si zachoval stále fyzickou mechaniku, rozhodně fanoušky těchto herních konzolí potěší. Co se pak týče cen, ty české jsou zatím neznámé. V eurech však budou novinky vycházet takto:

Xbox Series X digitální verze – 499,99 euro

Xbox Series S 1TB verze – 349,99 euro

Xbox Series X 2TB verze – 649,99 euro

Start prodejů všech tří novinek je naplánován na letošní předvánoční sezónu, přičemž informace o cenách pro konkrétní země a dostupnosti v nich budou zveřejněny později.