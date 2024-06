Co přinese iOS 18, jaké bude mít iPhone 16 Pro rozměry a další témata, o kterých se mluví ve světě Applu

Jaké bude mít iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max rozměry? To prozradil nedávný únik, a právě o rozměrech letošních iPhonů bude pojednávat část našeho dnešního souhrnu spekulací. V dalších částech se budeme věnovat operačnímu systému iOS 18, který společnost Apple odhalí již za pár dní.

Ovládací centrum v iOS 18: Ještě lepší možnosti přizpůsobení?

Podle dobře informovaných zdrojů, blízkých společnosti Apple se v iOS 18 testuje přepracované ovládací centrum s možností úpravy rozložení. Zatím ale není jisté, zda se tato změna do finální verze skutečně dostane. Nové ovládací centrum by údajně využívalo drag-and-drop systému, díky kterému byste si mohli alespoň část ovládacích prvků přímo na rozhraní přeskládat. Momentálně lze přeskupit nebo odebrat pouze menší ovladače v spodní části centra, jako je například svítilna a režim nízké spotřeby, a to prostřednictvím nativního Nastavení. Pokud by se tento plán uskutečnil, jednalo by se o největší redesign Ovládacího centra od vydání iOS 11 v roce 2017. Na iPhone X a novějších se Ovládací centrum otevírá přejetím prstem směrem dolů z pravého horního rohu obrazovky a nabízí rychlý přístup k Wi-Fi, Bluetooth, jasu displeje, ovládání hlasitosti a mnoha dalším systémovým funkcím. Už za pár dní se dozvíme, zda se přepracované ovládací centrum stane realitou. Apple totiž chystá odhalení iOS 18 během úvodní Keynote WWDC 10. června. První beta verze iOS 18 by měla být zpřístupněna členům programu Apple Developer Program ihned po skončení přednášky a veřejná verze by se měla objevit v září.

Dobrovolná aktivace AI služeb v iOS 18

V chystaném operačním systému iOS 18 hodlá společnost Apple nabídnout nové funkce s umělou inteligencí (AI) jako volitelnou službu. Tímto krokem chce vyjít vstříc uživatelům, kteří vůči této technologii mají jisté obavy. Apple údajně spolupracuje se společností OpenAI na integraci její technologie ChatGPT do chystaného iOS 18 a dalších operačních systémů. Očekává se, že toto partnerství bude oznámeno na konferenci WWDC již příští týden. Avšak rozhodnutí o spolupráci s OpenAI prý nebylo snadné. Vedoucí pracovníci Applu se údajně obávali poškození reputace kvůli potenciálně „neřízenému chatbotovi“. Někteří zaměstnanci dokonce údajně pociťovali „filozofický odpor“ k integraci chatbota do softwaru Apple. Nakonec však v Applu usoudili, že zákazníci budou očekávat, že jim společnost nabídne tuto špičkovou technologii. A pomocí volitelné aktivace funkcí s umělou inteligencí dají uživatelé najevo, zda je vůbec chtějí používat. Apple rovněž vyjednává s Googlem o začlenění technologie Gemini do svých operačních systémů. Smlouvy jsou uzavírány na individuální bázi a společnost Apple může nakonec napříč svými systémy nabídnout několik různých chatovacích botů od třetích stran, uvádí se v dnešní zprávě s odkazem na informované zdroje. Apple údajně poté, co narazil na limity vlastního výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence, začal uvažovat o partnerství s jinou společností, která by mu dodala pokročilé funkce AI. Je známo, že Apple pracoval na svém vlastním velkém jazykovém modelu (LLM), což je algoritmus tvořící základ generativní umělé inteligence. Společnost zjistila, že by tento model mohl pohánět základní funkce, jako je přepisuování hlasových zpráv, úprava fotografií, nové možnosti vyhledávání v Safari a automatické odpovědi v Mailu a Zprávách. Nicméně Apple si prý „již v rané fázi“ uvědomil, že konkurenti jako Google a OpenAI jsou „daleko vpředu v oblasti chatbotů a okamžité asistence“.

iPhone 16 Pro a 16 Pro Max rozměry

Apple se letos chystá poprvé po několika letech zvětšit displeje svých prémiových iPhonů. Už delší dobu víme, že iPhone 16 Pro bude mít úhlopříčku 6,3 “ (oproti 6,1 “ u předchozího modelu) a Pro Max dokonce 6,9 “ (oproti 6,7 „). Až teď jsou ale k dispozici kompletní informace o všech rozměrech. Přestože nové iPhony budou celkově větší, podařilo se Applu zmenšit především rámečky kolem displeje. Čínští leakeři z platformy Weibo, kteří publikují pod přezdívkami UniverseIce a Instant Digital, potvrdili informace o velikosti rámečků u obou modelů iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Díky tomu máme teď před zářijovým uvedením řady iPhone 16 kompletní přehled o rozměrech chystaných novinek. Minulý rok Apple zmenšil rámečky u modelů iPhone 15 Pro díky technologii LIPO (low-injection pressure over-molding). Letos má údajně nasadit technologii Border Reduction Structure (BRS), která umožňuje kompaktnější a efektivnější rozmístění obvodů pod displejem, což vede k ještě tenčím rámečkům Očekává se, že díky těmto úpravám budou mít prémiové smartphony od Applu „nejtenčí rámečky na světě“.Konkrétní srovnání si najdete v tabulce v jednom z našich dalších článků.