iOS 18 přinese na iPhony funkce z ChatGPT!

To, o čem se v předešlých měsících čile spekulovalo, má nyní Apple takříkajíc na dosah ruky. Řeč je konkrétně o spolupráci Applu se společností OpenAI, který stojí za zřejmě nejznámějšími AI nástroji současnosti v čele s ChatGPT. A právě jeho funkce mají podle Bloombergu dorazit do iOS 18!

Jednání Applu s OpenAI trvají již mnoho měsíců, přičemž kromě této společnosti vede kalifornský gigant jednání i s Googlem a řadou dalších menších hráčů na poli AI. V případě OpenAI má však již víceméně hotovo a dolaďuje poslední detaily smlouvy, která by měla být co nevidět dokončena. „Dohoda s OpenAI by Applu umožnila nabídnout oblíbeného chatbota ChatGPT jako součást přívalu nových funkcí AI, které plánuje oznámit příští měsíc,“ tvrdí konkrétně zdroje Bloombergu.

Co přesně si pod „oblíbenými funkcemi z ChatGPT“ představit není bohužel v tuto chvíli jasné. Zdá se totiž, že mnoho AI funkcí se snažil Apple vyvinout i sám s tím, že je měl „stavět“ na vlastním velkém jazykovém modelu s důrazem na soukromí a tak podobně. Je proto otázkou, jak bude možné technologie ChatGPT začlenit do iOS 18 a dalších nových OS tak, aby dávaly smysl a zároveň neparazitovaly na řešeních Applu. Stejně tak se může stát, že řešeními ChatGPT Apple zkrátka jen doplní některá „hluchá“ místa vlastních funkcí a uživatelé tak ve výsledku ani nepostřehnou, že vlastně pracují s něčím z dílny OpenAI. Nicméně spolupráce jako taková je bezesporu pozitivem – vždyť silnějšího hráče na poli AI coby partnera si Apple přát nemohl.