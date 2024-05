Apple chystá revoluci v záznamu poznámek! Dorazí už v iOS 18

Chystaný operační systém iOS 18 se začíná jevit jako čím dál tím zajímavější. Takřka denně totiž unikají další a další informace, které poodhalují detaily, jenž pro něj Apple chystá. A ani dnešek není v tomto směru jiný. Zdroje portálu AppleInsider totiž přišly s velmi zajímavými informacemi ohledně vylepšení, která se chystají do Poznámek a Diktafonu. Jednat se přitom bude svým způsobem o revoluci v záznamu poznámek!

Zdroje výše zmíněného portálu přišly konkrétně s tím, že díky umělé inteligenci bude iOS 18 schopen přepisovat hlasové záznamy uložené do Poznámek či Diktafonu a nejen to. Z hlasových záznamů mají totiž být aplikace dokonce schopné přímo vygenerovat souhrny v několika klíčových bodech, díky čemuž by tak mělo být podstatně jednodušší získat v hlasových záznamech přehled o tom, co je v nich vlastně důležité, což zejména u delších záznamů nemusí být úplně jednoduché.

Koncept iOS 18 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.49 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.31 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.33 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.55 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.40 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.26 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.06 Vstoupit do galerie

Právě díky přidání zajímavých vychytávek pro Diktafon a Poznámky se dost možná stanou hlasové záznamy daleko oblíbenější než tomu je nyní. Oproti psanému textu je totiž jejich zadávání podstatně rychlejší a jakmile s nimi bude možné jednodušeji pracovat díky přepisu pomocí umělé inteligence, je víceméně jisté, že si tuto možnost uživatelé zamilují. Sluší se ale dodat, že by nebylo vůbec překvapivé, kdyby Apple tuto novinku omezil jen na vybrané jazyky, jak má ostatně ve zvyku. V takovém případě by samozřejmě využitelnost strmě klesla.