Na těchto zařízeních přestane částečně fungovat Netflix! Nepoužíváte je ke sledování také?

Streamovací gigant Netflix si připravil pro své diváky poměrně nepříjemnou novinku. Nedávno totiž začal v tichosti omezovat možnost stahování obsahu pro offline přehrávání na určitých typech zařízení, přičemž nyní tento svůj plán oficiálně oznámil skrze podpůrný dokument zveřejněný na webu. Kdo tedy daná zařízení pro sledování Netflixu využívá, musí se nově smířit s určitými omezeními nebo chcete-li tím, že jim služba částečně přestává fungovat.

Omezení offline přehrávání se týká konkrétně počítačů s operačními systémy Windows 10 a 11. Právě pro ty totiž Netflix aktualizoval aplikaci sloužící pro jeho přehrávání a to tak, že přes ní nově nejde obsah stáhnout pro sledování bez internetového připojení. Poměrně komické je pak to, že komu omezení vadí, toho Netflix posílá sledovat obsah na mobilní zařízení, na kterých zaříznutí offline sledování neplánuje. Jinými slovy tedy posílá uživatele zvyklé filmy či seriály konzumovat na velkých monitorech k malým displejům, které jim nyní umožní to, na co si musí u Windows 10 a 11 nechat zajít chuť. Absolutně proto nepřekvapí, že je na sociálních sítích a diskuzních fórech za toto chování Netflix nyní tvrdě kritizován.