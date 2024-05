Apple Music se v iOS 18 dočká skvělého vylepšení!

Od představení iOS 18 dělí svět už jen zhruba tři týdny a tak se absolutně nedá divit tomu, že úniky novinek, které se mají v systému objevit, jsou čím dál tím častější. O další poodhalení se navíc nyní postaral portál AppleInsider, který prozradil, konkrétně co, co Apple chystá pro Apple Music. A že je na co se těšit.

Zdroje výše zmíněného portálu přišly nyní konkrétně s tím, že Apple chystá do Apple Music nasadit zbrusu nový systém inteligentních přechodů skladeb, který má výrazně zlepšit prolínání končící a začínající skladby. K dispozici by mělo být hned několik možných nastavení, které se budou točit například kolem volby délky, zesílení a tak podobně, aby si uživatel přechod přizpůsobil přesně tak, jak mu vyhovuje. Díky tomu tak bude poslech hudby ještě příjemnější a celkově sjednocenější.

Nejsou to však jen nové možnosti pro prolínání skladeb, které Apple pro Apple Music chystá. V přípravě mají totiž být i zbrusu nový režim „Passtrough“, který by měl nějak souviset s prostorovým zvukem. Přesnější informace o této novince ale zatím bohužel k dispozici nejsou a je proto otázkou, co přesně od něj čekat. Obecně se však zdá, že v případě Apple Music je rozhodně na co se těšit. Když k dnes uniklým novinkám totiž přičteme třeba i plány na zavedení playlistů poskládaných speciálně pomocí umělé inteligence, může si přesně díky těmto novinkám Apple Music zajímavě vyšlápnout i na Spotify.