iOS 18 přinese příjemné vylepšení pro iMessage

Přesně za týden představí Apple světu nové generace svých operačních systémů v čele s iOS 18. S trochou nadsázky se však dá říci, že už vlastně ani nemusí, jelikož o nich víme díky únikům informací již nyní nepřeberné množství detailů. A den ode dne přibývají další, kdy o další zajímavost z iOS 18 se podělil před pár hodinami například i portál MacRumors.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu poměrně zásadně vylepšit textové efekty pro iMessage, K legráckám typu neviditelný inkoust či konfety, které zvýrazní celou zprávu, má Apple přidat konkrétně zbrusu nové možnosti pro zvýraznění jednotlivých slov. Jak bude celý systém zvýraznění fungovat sice není v tuto chvíli není známé, nicméně zdroje tvrdí, že by se mělo jednat o řešení, které bude výrazně převyšovat ta známá ze sociálních sítích, kdy například určitá slova změní barvu a jsou doplněna o různé emoji a tak podobně.

Zároveň je poměrně pravděpodobné, že se podpora textových efektů rozšíří z iMessage i na RCS zprávy, jejichž podporu Apple oznámil v předešlých měsících s tím, že ji nasadí právě v iOS 18. Tyto zprávy lze velmi zjednodušeně popsat jako textové zprávy na steroidech, jelikož nabídnou ve své podstatě takřka totéž, co klasické iMessage a to napříč platformami, které RCS podporují. Pokud tedy textové efekty Apple skutečně rozšíří i na ně, bude je možné využívat i v komunikaci s lidmi s Androidem, což by bylo docela zajímavé.