Revoluce v psaní mailů? iOS 18 je za vás přečte a navrhne odpovědi!

Umělá inteligence v iOS 18, iPadOS 18 a macOS 15 ovládne váš mail! Vyplývá to alespoň z nových informací portálu AppleInsider, dle kterých má Apple v plánu integrovat funkce umělé inteligence do aplikace Mail v opravdu velkém stylu. Výsledkem by mělo být konkrétně zásadní zjednodušení mailové komunikace jako takové.

Umělá inteligence Applu by měla v aplikaci Mail zvládat generovat přirozené, chytré odpovědi na základě příchozích mailů, ve kterých by měly být zahrnuty například údaje z vašeho kalendáře a tak podobně. Jinými slovy, pokud vám například dorazí mail s žádostí o schůzku, AI Applu by měla být schopná prověřit, kdy máte zrovna čas a tyto termíny by následně navrhla v odpovědi. Na vás by pak bylo už jen jejich zkontrolování a následné odeslání zprávy. K dispozici má být ale i jakási pomoci při psaní mailů, která by měla spočívat v tom, že uživatel napíše text a následně Siri (či jinému nástroji v Mailu) zadá, ať text přepíše do profesionálnější, ležérnější či jakékoliv jiné podoby, která pro něj bude dávat větší smysl než původní verze. Celkově by se tedy měla mailová komunikace výrazně usnadnit, jelikož bude stačit vlastně jen vědět, co chci sdělit, a AI za vás danou myšlenku „učeše“ přesně tak, jak bude potřeba.

Kromě zajímavých vychytávek pro psaní a odpovědi má ale umělá inteligence v Mailu výrazně zlepšit i vyhledávání v nich, díky čemuž by tak mělo být daleko snažší dohledat různé věci jen na základě souvislostí, nepřímých popisů a tak podobně. Počítá se rovněž s nasazením funkce pro souhrny dlouhých mailových vláken, souhrny oznámení mailů podle daného tématu a tak podobně. Právě komunikace by tedy mohla hrát v iOS 18 díky přepracovanému Mailu prim a my jen doufáme, že nebude omezena jen na určité jazyky, abychom si mohli všechny tyto vychytávky užít i v češtině a slovenštině.