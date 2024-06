To se Microsoftu nepovedlo: AI novinka z Windows 11 je bezpečnostní noční můrou!

Ne každá softwarová novinka z dílny technologických gigantů je trefou do černého. Své o tom ví nyní i Microsoft, který čelí tvrdé kritice za AI funkci s názvem „Recall“, kterou představil coby součást Windows 11 v počítačích edice Copilot+. Tato funkce je totiž podle bezpečnostních expertů hotovou noční můrou. A není se vlastně moc čemu divit.

Recall je založen na pravidelném screenshotování obsahu obrazovky počítače ve snaze uživatelům případně pomoci najít vše, co dříve viděli, procházeli či dělali na svém počítači. Právě to je však ve výsledku velkým rizikem, na což poukazuje třeba i bezpečnostní expert Kevin Beaumont. Tomu se totiž podařilo vytvořit program, který zvládá textově popisovat vše, co si uživatel prohlížel a to navzdory tvrzení Microsoftu, že informace v Recall nelze vzdáleně exfiltrovat, tedy zjednodušeně řečeno k nim nelze přistupovat z vnějšku.

Vzhledem ke svému pokusu je bezpečnostní expert přesvědčen o tom, že je funkce Recall de facto infostealer (malware schopný odcizit uživatelská data včetně citlivých informací, aniž by o tom uživatel vůbec věděl – pozn. red.), který vrací kybernetickou bezpečnost Windows o 10 let zpět – tím hůř, že je ve výchozím nastavení součástí tohoto systému. Právě díky funkci Recall tedy zvládnou hackeři dle Beaumonta získat v podstatě vše, na co jste se kdy podívali, a to během několika málo sekund. Pro uživatele je tedy podobné pojetí AI extrémně nebezpečné.

Jak se Microsoft k celé záležitosti postaví není zatím zcela jasné, jelikož jsme se z jeho strany doposud nedočkali ani žádného vyjádření. Doposud však tvrdil, že se vše ukládá lokálně a je analyzováno přímo na zařízení, díky čemuž by mělo být vše velmi bezpečné. Nyní se ale ukazuje, že tomu tak zkrátka úplně není, byť jakékoliv technické detaily Beaumont nesdělil ve snaze umožnit Microsoftu vše do startu prodejů novinek napravit. Start novinek, u kterých bude Recall ve výchozím nastavení zapnutý, je pak naplánován na 18. červen, takže má Microsoft ještě relativně dost času na nalezení řešení.