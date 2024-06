Za tohle budete Instagram nenávidět! Připravuje se nejkontroverznější změna v jeho historii

Instagram sice za roky své existence prošel celou řadou změn a upgradů, ve své podstatě se však stále jedná o uživatelsky příjemnou aplikaci pro sdílení fotek či videí s relativně malým množstvím reklam, které lze navíc bez problému přeskočit. Ve výsledku s nimi tedy člověk přijde do kontaktu v relativně malé míře, což je mnoha uživateli kvitováno. Meta, pod kterou Instagram spadá, však nyní začala testovat novinku, která právě snadnému přeskakování reklam učiní přítrž.

Instagram totiž začal na malém procentu uživatelů po celém světě testovat nepřeskočitelné reklamy jak ve feedu, tak i v reels. Jejich princip je naprosto jednoduchý. U těchto reklam je nasazen jakýsi časovač, který odpočítává čas do možného přetočení/přeswajpnutí na další obsah s tím, že dokud časovač nedoběhne do konce, logicky není přetočení či přeswajpnutí možné. Jedná se tedy víceméně o totéž, co známe například z YouTube, které taktéž odpočítává čas do přetočení reklamy, po jehož uplynutí nabídnou uživateli možnost jejího přeskočení.

V testu jsou nasazovány zatím jen reklamy, které trvají pár sekund a tedy nejsou pro uživatele až tak rušivé. I tak se ale na sociálních sítích u uživatelů, ke kterým tato novinka již dorazila v rámci testování, strhla vlna kritiky, která volá po tom, aby Instagram nic podobného nezaváděl. Dá se však předpokládat, že na názory uživatelů dbát Instagram příliš nebude. Přeci jen, pro inzerenty, kteří jsou jeho hlavním zdrojem příjmů, se jedná o velmi zajímavou novinku, která může výrazně zlepšit fungování jejich reklamních kampaní. Doufejme tedy alespoň v to, že tato novinka do Instagramu hned tak nedorazí ve veřejné verzi.