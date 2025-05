Apple překvapil! Veřejná verze iOS 18.5 je jiná než finální beta

Apple včera večer po několikatýdenním testování konečně vypustil finální verze svých systémů v čele s iOS 18.5, macOS Sequoia 15.5 či watchOS 11.5. Poměrně zajímavé je nicméně to, že v případě iOS 18.5 se nejedná o tentýž systém, který vydal Apple minulý týden coby RC verzi. To jinými slovy znamená, že pokud jste do beta testováni zapojeni a minulý týden jste si stáhli iOS 18.5 v RC verzi, i včera vydaný iOS 18.5 ve veřejné verzi by vám měl být v nastavení nabídnut.

Většinou platí, že RC verze, které Apple vydá týden či dva před vydáním veřejné verze, jsou totožné s tím, co se následně dostane ke všem uživatelům. Tentokrát tomu ale tak úplně není. Minulý týden jsme totiž dostali sestavení s označením 22F75, zatímco včera vydaná veřejná verze iOS 18.5 má číslo 22F76. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že určitě nelze očekávat žádné zásadní změny funkcí, které by v RC verzi nebyly, ale ve veřejné verzi jsou. Spíš jde o drobné opravy chyb, které se Apple ještě na poslední chvíli rozhodl zapracovat. Oficiálně se o změnách nic neuvádí, ale jak už to bývá, jde o ten typ aktualizací, které „prostě udělají systém lepším“, aniž byste to na první pohled poznali.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Pokud jste tedy na RC verzi iOS 18.5 a zařízení vám nabízí nový update, rozhodně jej nainstalujte. Apple tak zajišťuje, že i testovací zařízení budou plně synchronizována s tím, co dostali běžní uživatelé. A kdo ví, možná právě tahle drobná oprava vá