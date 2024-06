Tyto aplikace pro iPhone a Mac dnes výjimečně získáte zdarma (4. 6. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Up Slide Down je zdánlivě jednoduchá, ale neskutečně chytlavá puzzle hra. Vaším úkolem je přesouvat destičky pomocí prázdného pole tak, abyste je seřadili v požadovaném pořadí. Zní to lehce, že? Ale jakmile hru vyzkoušíte, poznáte její skutečnou obtížnost a chytlavost.

Aplikace zdarma pro Mac

Calendaric

K čemu vám už zapomnětlivost nepříjemně zavařila? Někdy to sice nejsou žádné tragédie, ale občas vám to může i zásadně ovlivnit život. Třeba když zapomenete zaplatit složenku nebo prodloužit pojištění a přijdete o peníze. Nebo když zapomenete popřát blízkým k výročí a pokazíte jim to. Zkažená dovolená, protože jste si spletli časy a letadlo odletělo bez vás… Událostí kolem nás se děje nespočet. U mnoha z nich je potřeba se rozhodnout. Nezahlcujte hlavu vším možným, nespoléhejte na paměť a nebojte se ani seznamu úkolů!. Stačí si to prostě zapsat, třeba i na obyčejný papír, ať ho máte hned po ruce. V dnešním světě ale spíš sáhnete po chytrém telefonu než po papíru a tužce. Moderní technologie jsou vlastně takovým rozšířením lidského mozku, kam můžete ukládat a uchovávat velké množství informací. Takže nezatěžujte si hlavu zbytečně – uložte si vše do této aplikace, ať už v telefonu, tabletu nebo na počítači v prohlížeči. Aplikace funguje na všech platformách a prohlížečích.

Aplikaci Calendaric stáhnete zde.