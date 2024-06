Tato nativní aplikace Applu se díky AI v iOS 18 možná dočká zásadního zlepšení

Blíží se WWDC a s ním i očekávané novinky v oblasti umělé inteligence od Applu. Zatímco se spekuluje o široké škále funkcí pro iOS 18, macOS 15 a další platformy, jedna z oblastí, která by se mohla dočkat revolučního vývoje, je nativní aplikace Deník.

Současná verze Deníku, představená v iOS 17, skýtá jistý potenciál, ale zároveň se potýká s některými omezeními. Dostupnost pouze pro iPhone, relativně skromné možnosti nastavení a zobrazení brání jejímu širšímu využití. Přestože funkce návrhů pro zápisky usnadňuje psaní zápisků, celkový dojem z aplikace je spíše vlažný. V tomto ohledu se otevírá prostor pro inovativní využití umělé inteligence. Inspirací může být například aplikace Autobiographer, která umožňuje uživatelům verbálně sdílet své příběhy a AI je následně převede do textové podoby. Podobný přístup by mohl být integrován i do Deníku od Applu.

Omezení i výzvy

Aplikace Deník je zvláštní nabídkou společnosti Apple. Poprvé byla představena na loňské konferenci WWDC jako funkce systému iOS 17, ale nakonec byla uživatelům dodána až koncem roku v systému iOS 17.2. V době, kdy Apple prosazuje multiplatformní řešení jako SwiftUI a Mac Catalyst, debutoval Deník jako exkluzivní aplikace pro iPhone. V důsledku toho jste nemohli (a stále nemůžete) vytvářet nebo dokonce prohlížet záznamy v Journalu na iPadu nebo Macu.

Zajímavým příkladem toho, jak by nativní Deník mohl v budoucnu fungovat ve spojení s AI, která bude podle všeho jednou z hlavních deviz chystaného operačního systému iOS 18, je aplikace s názvem Autobiographer. Na aplikaci Autobiographer je zajímavé zejména to, že vám bude klást otázky a přiměje vás, abyste se slovně podělili o své osobní příběhy – myšlenky, úvahy, zážitky z daného dne – a pak pomocí AI promění to, co sdílíte, v dobře napsané vyprávění. Vaše slova budou převedena do prózy, svázána do souboru PDF a případně mohou být sdílena s vašimi blízkými jako způsob, jak se s nimi podělit o svůj životní příběh. Jakkoli zajímavě Autobiographer vypadá, roční cena 199 dolarů znamená, že nikdy nebude tak dostupný jako bezplatná, předinstalovaná aplikace Deník.

Zapracování umělé inteligence do aplikace Journal od Applu by mohlo nabídnout podobně zajímavý zážitek, ale způsobem, který bude dostupný masám. Je to technicky stále psaní deníku, když nepíšete vy? Možná ano, možná ne, ale tento přístup by splnil stejný účel – vést průběžné záznamy o svém životě. Jistě byste si stále mohli zapisovat vlastní myšlenky, ale pokud vám jde méně o psaní a více o prosté zachycení vzpomínek, aplikace Deník poháněná umělou inteligencí by to mohla snadno zvládnout.

Představte si, že byste aplikaci popsali svůj den a ona by na základě vašich slov automaticky vygenerovala poutavý deníkový záznam. To by mohlo být nesmírně užitečné pro ty, kteří chtějí zachytit vzpomínky, ale nemají čas nebo chuť psát sami. Současná podoba Deníku s intuitivním rozhraním a zaměřením na jednoduchost naznačuje, že by se mohl stát ideální platformou pro integraci umělé inteligence. Přinesení aplikace na iPad a Mac by pak jen podtrhlo její univerzálnost a dostupnost pro širokou škálu uživatelů. Zda se Apple skutečně vydá touto cestou a vylepší Deník s pomocí AI, se ukáže až na WWDC. Pokud ano, můžeme se těšit na chytrého pomocníka, který nám usnadní dokumentaci našich životních událostí a zpříjemní tak proces psaní deníku.