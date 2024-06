Recenze: JBL GO 4 za upgrade rozhodně stojí

Dnes se podíváme blíže na ultralehký a velmi kompaktní Bluetooth reproduktor JBL GO 4, který se oproti předchůdci GO 3 posunul opravdu výrazně, a to hned v několika ohledech. To možná nejvíce důležité v celém výčtu jeho schopností je, že podání basového spektra bylo posíleno o 10 % a celková hlasitost vzrostla o pětinu.

Kromě designových změn na povrchu, včetně praktičtějšího umístění širšího a na dotek příjemnějšího poutka i rozmístění ovládacích prvků, zařízení nově disponuje také řadou technologických vylepšení. Na prvním místě je třeba jmenovat kompatibilitu s aplikací JBL Portable, jejímž prostřednictvím lze provádět požadované úpravy pětipásmového ekvalizéru, šetřit baterii či monitorovat úroveň jejího nabití. Rovněž došlo k povýšení verze Bluetooth a zakomponování technologie Auracast umožňující párování do sterea nebo bezdrátové propojení s vícero podporovanými reproduktory v Party režimu. Provozní doba se zvedla z 5 na 7 hodin, a to ji lze ještě, obětujete-li frekvenční úpravy, zapnutím funkce PlaytimeBoost navýšit o dalších 120 minut. Díky vysokému stupni krytí zajišťujícímu prachotěsnost i voděodolnost může majitel zůstat zcela klidný i za okolností, kdy dojde k nehodě u bazénu, což platí též pro případ, kdy pojme záměr vzít tohoto prostorově skromného společníka s sebou do náročnějších podmínek na výlet v přírodě.

GO 4 ovšem skvěle zapadne do jakéhokoli scénáře, kde není prioritou masivní výkon a basy pohybující nábytkem, pročež dokáže potěšit na své rozměry plným, ale především čistým zvukem třeba na zahradě při práci nebo odpočinku, stejně jako při poslechu oblíbených interpretů v interiéru obýváku.

Co najdete v balení

Nevelkou krabičku s potiskem ze sójového inkoustu odpovídajícím vybrané barevné variantě otevřete přetrhnutím papírového pásku vespod a následným nadzvednutím přední strany balení. Ihned po odklopení víka se před vámi objeví samotný produkt zasazený do kartonového lůžka. Stačí uchopit poutko a GO 4 pohodlně vyjmout. Poté zbývá zaměřit pozornost na zbytek obsahu, konkrétně k výřezu, pod nímž se ukrývá napájecí kabel USB-A na USB-C a dokumentace. Pak už nic nebrání tomu, abyste se pustili do instalace aplikace JBL Portable, párování a začali si užívat oblíbené tracky.

Fotogalerie JBL GO 4 - on table front JBL GO 4 - JBL GO 4 - on table back JBL GO 4 - on table side 1 JBL GO 4 - on table side 2 JBL GO 4 - on table bottom JBL GO 4 - in hands front JBL GO 4 - box open 1 JBL GO 4 - box open 3 JBL GO 4 - box open 4 JBL GO 4 - box open up 2 JBL GO 4 - box open up 3 JBL GO 4 - box open up 4 JBL GO 4 - documets JBL GO 4 - CZ manual detail 2 JBL GO 4 - USB cable hand JBL GO 4 - USB cable inside Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti

Rozměrově GO 4 mírně narostl, ale v zásadě se s proporcemi 94,3 mm na výšku, 75,7 mm šířky a 42,2 mm do hloubky od předchozí generace nijak významně neliší. Při stejném srovnání váží se 190 g o necelých 20 g méně. Jde tedy o extrémně lehký kousek techniky. S výběrem 7 barevných provedení od klasické černé přes modrou, růžovou, fialovou, červenou i bílou až k verzi s maskovacím vzorem Squad se produkt snadno trefí do vkusu takřka kohokoli.

Naopak rozdíly jsou znatelné jak na vnějším povrchu, tak, jak již zaznělo, v rozložení ovládacích prvků a umístění poutka, které se přesunulo k pravému hornímu rohu. Všechny hrany jsou zaoblené, což působí velmi efektně. Přední stranu zdobí výrazné logo, zatímco vzadu obdélník nahradila dvojice protiskluzových, antivibračních proužků. Tlačítka pro přehrávání a kontrolu nad hlasitostí nahoře jsou výraznější a nově zapuštěná do ochranného bloku, který se táhne přes poutko až k nápisu GO 4 a dolů ke konektoru USB-C vpravo. V opačném směru výrobce zvolil od boku v podstatě identické řešení vedoucí přes celou spodní část se šrafováním a čtyřmi výstupky fungujícími jako nožičky, ovšem s tím rozdílem, že vlevo integroval vypínač, tlačítko párování Bluetooth a nejníže další zpřístupňující funkce technologie Auracast, pod kterým je situována dioda indikující stav nabití.

Fotogalerie #2 JBL GO 4 - front, toggle hand JBL GO 4 - back hand JBL GO 4 - side volume, play JBL GO 4 - USB-C detail hand JBL GO 4 - bottom hand JBL GO 4 - Bluetooth Auracast detail hand Vstoupit do galerie

Párování, ovládání a výhody aplikace JBL Portable

JBL GO 4 je připraven k párování prakticky okamžitě po zapnutí. Stačí tedy přejít k telefonu a provést jej z rozhraní systému. Budete-li později chtít reproduktor propojit s dalším zařízením typu tabletu, počítače, případně chytré televize, je tomuto účelu vyhrazeno prostřední tlačítko vlevo označené patřičným symbolem. O rozmístění těch ostatních již byla řeč, za zmínku však stojí, že pomocí Play nejen spustíte či pozastavíte přehrávání, ale zároveň dvojitým stisknutím přeskočíte na další skladbu nebo se trojitým vrátíte o jednu zpět.

Značnou část toho, co nabízí fyzické prvky, lze šikovně provést rovněž přes aplikaci JBL Portable dostupné v App Store i na Google Play. Ta toho ve skutečnosti nabízí poměrně mnoho, ať se jedná o zmíněné nastavení ekvalizéru, aktivaci PlaytimeBoost a vytvoření stereo páru, ale také update firmwaru či přejmenování vybraného kusu, vše máte po ruce na displeji svého telefonu. Uspořádání je docela dobře přehledné, takže ani chybějící čeština, není nějak významným faktorem, který by byl překážkou v používání.

Fotogalerie #3 JBL Portable app screen 1 JBL Portable app screen 3 JBL Portable app screen 4 JBL Portable app screen 5a JBL Portable app screen 5b JBL Portable app screen 6 JBL Portable app screen 7 JBL Portable app screen 8 JBL Portable app screen 9 JBL Portable app screen 10 JBL Portable app screen 11 JBL Portable app screen 12 JBL Portable app screen 13 Vstoupit do galerie

Trocha technických údajů

Výkon nejmenšího z bezdrátových reproduktorů JBL je 4,2 W RMS. Na své rozměry nebývale frekvenčně bohatého a čistého zvuku dosahuje za pomoci 45mm, respektive 1,75″ měničů s frekvenčním rozsahem 90 Hz až 20 kHz. Energii mu dodává 3,8V Li-ion polymerová baterie s kapacitou 850 mAh, která podle výrobce dosáhne maxima za 3 hodiny, po čemž je schopna poskytnout až 7 hodin přehrávání (plus další dvě při zapnutém PlaytimeBoost). Bezdrátovou komunikaci obstarává Bluetooth ve verzi 5.3 s profily A2DP V1.4 a AVRCP V1.6, zatímco stupeň krytí IP 67 zabraňuje průniku prachových částic, přičemž ani ponoření do vody na 30 minut do 1m hloubky GO 4 neublíží.

Osobní dojmy a hodnocení

JBL GO 4 mne jednoduše baví. Je to skvěle vypadající, lehký a skladný reproduktor, který na své rozměry i cenu hraje až neuvěřitelně dobře. Je přesně tím zařízením, které strčíte do kapsy, batohu, tašky nebo jej umístíte doslova kamkoli doma i venku. Samozřejmě, že jej nelze srovnávat s hi-fi soustavou nebo některými většími příbuznými typu JBL Xtreme, což by ani nebylo fér, ale z mého pohledu je obdivuhodné, jak se zde firmě podařilo do něčeho tak malého vměstnat o mnoho větší zvuk, jež nepostrádá pěkné detaily ani nijak citelně nekreslí při vysokém vybuzení.

Fotogalerie #4 JBL GO 4 - Apple TV 2 JBL GO 4 - Apple TV JBL GO 4 - iPhone playlist listen JBL GO 4 - bathroom 1 JBL GO 4 - on tree JBL GO 4 - outside 1 JBL GO 4 - outside wood 2 close JBL GO 4 - wood new 1 Vstoupit do galerie

Stále mám doma GO 2, který mi po večerech dobře slouží především k poslechu podcastů, a přestože baterie už není v takové kondici jako před lety, odvádí pořád dobrou práci. Když jsem je ale postavil vedle sebe a čistě ze zvědavosti zkoušel, jak velký bude poslechově rozdíl, je to od JBL opravdu výrazný posun vpřed. Zejména vzhledem k novinkám, jako je podpora Auracast a kompatibilita s JBL Portable, ale rovněž smysluplným změnám designu působícím nyní mnohem odolnějším dojmem, to lze bez pochyby říci i na adresu předchůdce – GO 3. Nejnovější verze zkrátka za upgrade rozhodně stojí.

Tak potěšující už ovšem nebyla zkušenost s aplikací JBL Portable. Ta by si zasloužila doladění, a to jak z hlediska svižnosti při spouštění, tak v reakcích z úvodní obrazovky a přechodu do Party režimu. Nevalná byla rovněž odezva při pokusu o stereo párování. Abych nebyl příliš negativní, aplikace má i své neoddiskutovatelné přínosy, především pak v podobě pětipásmového EQ s jemným laděním, který funguje spolehlivě a bez potíží. Ke své spokojenosti jsem si tak mohl poslechnout nejnovější bluesové novinky, kde jsem spodní frekvence jak se patří posílil, a pak audioknihu na dobrou noc s presetem Vocal. Doufejme, že budoucí update napomůže odstranění některých neduhů a rychlostně aplikaci postrčí.

Při testování dosahu signálu jsem se v otevřeném prostoru zahrady dostal za hranici 100 m a v domě došlo k přerušení pouze v jediném, nejvzdálenějším koutě koupelny přes patro, několikery dveře a kovové stavební prvky. Ze stavu, kdy se pro nedostatek energie vypnul, dosáhla úroveň nabití reproduktoru, aniž by byl používán, po první půlhodině 60 % a k maximu dospěla celkem za hodinu a 28 minut.

Cena

Aktuální cenovka JBL GO 4 je nadmíru přátelská. Stojí jen 1 290 Kč. Na zařízení, které se vejde do dlaně, dokáže svému majiteli zprostředkovat nebývale příjemný zážitek, který si bude moci vychutnat skutečně kdekoli.

Slevový kód

Pokud vás slevový kód zaujal, máme pro vás skvělou zprávu. Díky slevovému kódu GO4LSA15 jej může 10 z vás zakoupit o 15 % levněji – tedy jen za 1097 Kč.

JBL GO 4 můžete zakoupit zde