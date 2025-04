Recenze SanDisk Extreme Portable SSD: Extrémní výkon a kapacita pro každého

Pokud hledáte přenosné úložiště, které nabízí nejen ohromnou kapacitu, ale také výjimečný výkon, SanDisk Extreme Portable SSD je volbou, kterou si rozhodně oblíbíte. V tomto testu se zaměřím na verzi s 8TB, což je kapacita, která se hodí nejen pro náročné uživatele, ale i pro profesionály, kteří potřebují spolehlivé a rychlé úložiště pro velké objemy dat. V průběhu testování jsem se zaměřil nejen na výkon disku, ale i na jeho kompatibilitu s různými zařízeními, včetně iPhonu a Androidu.

Design a zpracování

První, co vás u SanDisk Extreme Portable SSD zaujme, je jeho kompaktní design. Při testování jsem oceňoval, jak dobře je disk zpracován – robustní pogumovaný povrch je nejen příjemný na dotek, ale hlavně poskytuje vysokou odolnost. Ačkoliv jsem s ním během testování neměl v plánu žádné extrémní zacházení, nechal jsem ho několikrát spadnout na tvrdý povrch z běžné pracovní výšky, a to bez jakéhokoliv poškození. Pogumování se postará o to, že disk se nepoškrábe a i při častém přenášení bude vypadat pořád jako nový.

Kromě odolnosti je disk i kompaktní. Se svými 100 x 54 x 9,6 mm je ideální pro každodenní přenášení, protože se vejde do jakékoliv tašky nebo batohu bez toho, aby vám zabíral příliš místa. I když jeho velikost rozhodně není nejmenší, ve své třídě se stále jedná o velmi přenosné zařízení.

Výkon a kapacita

Při testování jsem se zaměřil především na výkon a rychlost přenosu dat, což je u přenosných SSD naprosto klíčové. SanDisk Extreme Portable SSD je vybavený USB 3.2 Gen 2 a nabízí čtecí rychlosti až 1050 MB/s a zápisové až 1000 MB/s. Abych ověřil tuto rychlost, testoval jsem přenos několika velkých souborů – například 4K videí a projektů v Adobe Premiere Pro – a musím říct, že jsem byl příjemně překvapen. Přenosy byly velmi rychlé, bez jakéhokoliv zpomalení, i když jsem zkoušel přenášet soubory o velikosti přes 100 GB. Je nicméně třeba samozřejmě myslet na to, že výše uvedené rychlosti čtení a zápisu jsou maximální a že se tedy mění v čase.

Největší výhodou tohoto SSD je však jeho kapacita. Když jsem testoval 8TB verzi, zjistil jsem, že bez problému zvládne i obrovské objemy dat. Tento disk jsem použil nejen pro přenos videí a fotografií, ale i pro práci s velkými datovými sadami a zálohování rozsáhlých projektů. Ať už potřebujete přenášet videa ve 4K, nebo máte v plánu archivovat obrovské množství dat, 8TB verze je ideální volbou pro ty, kdo nechtějí nic omezovat.

Co se týče bezpečnosti, disk nabízí SanDisk SecureAccess, který umožňuje šifrování souborů s 128bitovým AES šifrováním. Tento nástroj jsem použil k ochraně citlivých dat, a i zde jsem ocenil jednoduchost použití – vše fungovalo hladce a bez komplikací.

Starší vs. novější verze. Je neuvěřitelné, do jak malého těla se dá dnes "nacpat" 8TB úložiště.

Kompatibilita a využití s mobilními zařízeními

Během testování jsem chtěl ověřit, jak dobře funguje kompatibilita s mobilními zařízeními, protože dnes je stále důležitější mít přístup k souborům na telefonu nebo tabletu. SanDisk Extreme Portable SSD je kompatibilní jak s iPhonem, tak s Androidem.

V případě iPhonu si SSD bez problému rozumí s nativní aplikací Soubory a lze na něj i natáčet, respektive ukládat záznam z fotoaparátu vašeho telefonu – samozřejmě při propojení pomocí kabelu. Na Androidu jsem též použil USB-C kabel, který je součástí balení, a opět vše fungovalo hladce. Přenosy dat mezi telefonem a SSD probíhaly bez jakýchkoliv problémů.

Závěr

SanDisk Extreme Portable SSD 8TB je skvělý disk pro všechny, kdo hledají kombinaci vysoké kapacity, rychlosti a odolnosti. Po testování jsem dospěl k závěru, že je to ideální volba pro náročné uživatele – ať už jde o profesionální práci s velkými soubory, zálohování dat nebo přenos videí ve 4K. Kompatibilita s iPhonem i Androidem z něj dělá univerzální nástroj pro práci na cestách a přenos dat mezi různými zařízeními. Pokud potřebujete 8TB úložiště, které je rychlé, odolné a snadno přenosné, SanDisk Extreme Portable SSD 8TBrozhodně doporučuji. Pro mě osobně je to disk, na který se můžu spolehnout při každodenní práci a přenášení velkých objemů dat.

