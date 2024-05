Revoluční OpenAI novinky: ChatGPT pro Mac, o krůček blíž k GPT-4 zdarma a řada dalších

Společnost OpenAI na své jarní konferenci oznámila hned několik novinek, které potěší uživatele jejího populárního nástroje ChatGPT. Tou nejzásadnější je vydání desktopové aplikace pro Mac. Ta bude nejprve zpřístupněna předplatitelům služby ChatGPT Plus a později v následujících týdnech i všem ostatním uživatelům.

Díky jednoduché klávesové zkratce (Option + Space) budete moci s ChatGPT přímo na ploše vašeho Macu okamžitě komunikovat. Aplikace nabídne také hlasový režim, který umožní vést s umělou inteligencí konverzaci pomocí vašeho hlasu. Uživatelé iPhone a iPad již své aplikace pro ChatGPT mají, pro Windows je chystána později v letošním roce. Společnost OpenAI dále vylepšuje webové rozhraní ChatGPT. Změny se dotknou domovské obrazovky, designu zpráv a celkového vzhledu, který by měl být nyní „přívětivější a více konverzační“.

Další novinkou je zpřístupnění zcela nového modelu umělé inteligence s názvem GPT-4o. Ten bude k dispozici zdarma, tedy bez nutnosti předplatného služby ChatGPT Plus. OpenAI slibuje, že GPT-4o nabídne „úroveň inteligence srovnatelnou s GPT-4“, avšak bude výrazně rychlejší a zlepší své schopnosti v oblasti textu, hlasu i zpracování obrazu. Dosud byli uživatelé bez placeného předplatného omezeni na starší model GPT-3.5. Média rovněž nedávno informovala o tom, že společnost Apple údajně jedná s OpenAI o integraci ChatGPT do iPhonů s operačním systémem iOS 18. Ten by měl být představen na konferenci WWDC již příští měsíc. Očekává se, že iOS 18 nabídne také celou řadu nových funkcí využívajících umělou inteligenci přímo na zařízeních od Applu. Pokud vás novinky od OpenAI zajímají a chcete se dozvědět více, záznam z jarní konference je k dispozici na YouTube.