Bloomberg: AI od Googlu či OpenAI se do iPhonů a iOS hned tak nepodívá

V souvislosti s budoucími softwarovými i hardwarovými AI novinkami z dílny Applu je v posledních dnech hodně slyšet zejména kvůli uniklým informacím ohledně možného využití AI technologií od Googlu či OpenAI. Jak se však zdá, s nasazením AI technologií třetí strany, na kterých by mohly být „postaveny“ AI nástroje Applu to nebude tak horké, jak se zprvu zdálo. Myslí si to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Gurman se nechal před pár hodinami konkrétně slyšet, že ačkoliv dle něj jednání Applu s Googlem a OpenAI o použití jejich generativních velkojazyčných modelů jako páteře nových AI funkcí pro Apple produkty skutečně probíhá, do léta nebude takřka 100% oznámeno žádné formální spojení, ba co víc – pravděpodobně nedojde ani k žádnému zásadnímu pokroku v jednání. Společnosti si totiž musí nejprve přesně vytyčit, v čem by spolupráce spočívala, jak by fungovala a tak podobně. Jestli se tedy Applu skutečně podaří dosáhnout s Googlem či OpenAI dohody, pak se prvních plodů tohoto úspěchu velmi pravděpodobně dočkáme nejdříve na konci letoška, popřípadě v příštím roce. Letošní várka AI novinek tedy bude takřka 100% vyvinuta čistě Applem.