Apple chce na AI pro iPhony a iOS 18 spolupracovat s Googlem!

Umělá inteligence má hrát v operačních systémech Applu v nadcházejících letech velmi důležitou roli. Jak se však nyní zdá, zřejmě nebude zcela „pod palcem“ Applu, jak si svět doposud myslel. Ten sice podle dostupných informací vyvíjí řadu AI nástrojů, které mají uživatelům využívání mnoha funkcí na iPhonech a dalších produktech pomoci, nálož dalších však bude zřejmě založena na technologiích Googlu.

Právě s Googlem měl totiž Apple podle nových informací agentury Bloomberg začít jednat ohledně využití AI enginu Gemini v iPhonech a dalších softwarových i hardwarových produktech. Poměrně zajímavé je pak to, že Google byl dle všeho až druhou možností, jelikož jako první měl Apple oslovit se stejným požadavkem Microsoft, se kterým však jednání dle všeho na úrodnou půdu nedopadla. Paralelně s Googlem má pak Apple jednat ještě s OpenAI, avšak zde je pravděpodobnost úspěchu nižší. Přeci jen, s Googlem má Apple dlouhodobě dobré vztahy kvůli spolupráci na nastavení výchozího vyhledávače v Safari.

Jelikož jsou jednání zatím na úplném začátku, nejsou zatím k dispozici detailnější informace o tom, co má dohoda zahrnovat, kolik by za poskytnutí technologií Apple zaplatil a tak podobně. Je ale poměrně pravděpodobné, že by se Apple vydal stejným směrem jako konkurenční Samsung, jehož AI funkce řady S24 jsou zčásti taktéž založené na technologiích Googlu a umožňují uživatelům například po zakroužkování předmětu na fotce jeho jednoduché vyhledání právě v Googlu (tedy de facto skrze Google Lens). Otázkou však je, zda je Apple schopen jednání s Googlem dokončit už do června a u iOS 18 ukázat první plody této dohody.