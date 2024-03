WWDC 2024: Kdy jej Apple pravděpodobně oznámí a kdy nejspíš bude?

Od letošní vývojářské konference WWDC 2024 mají fanoušci Applu obrovská očekávání, která jsou dost možná největší za poslední roky. To proto, že na ní má Apple oznámil spoustu softwarových novinek založených na umělé inteligenci, čímž de facto naplno vkročí do AI světa, který se zdá být alespoň podle dění v posledních měsících pro zářnou budoucnost Applu klíčový. Na nástrojích využívajících umělou inteligenci totiž pracují intenzivně prakticky všichni hlavní konkurenti Applu, takže je jasné, že pokud si v tomto směru nechce nechat ujet vlak, musí i on AI prvky pro zlepšení uživatelského komfortu do systému nasadit. Kdy se ale vlastně vůbec oznámení WWDC dočkáme a kdy by se mělo konat?

WWDC 2024 oznámení

V posledních sedmi letech se hned pětkrát stalo, že Apple oznámil termín konání WWDC v březnu, přičemž třikrát se tak stalo v jeho první polovině, dvakrát pak ve druhé. V posledních třech letech pak termín oznamoval relativně pozdě, kdy dvakrát zvolil poslední březnové dny, jednou dokonce začátek dubna. Nebylo by proto příliš překvapivé, kdybychom se oznámení dočkali taktéž na konci tohoto měsíce, popřípadě na začátku dubna s tím, že dost možná se tak stane v úterý či ve čtvrtek. V úvahu tedy připadá například úterý 26. března, čtvrtek 28. března či úterý 2. dubna, popřípadě čtvrtek 4. dubna.

2017: čtvrtek 16. února

2018: úterý 13. března

2019: čtvrtek 14. března

2020: pátek 13. března

2021: úterý 30. března

2022: úterý 5. dubna

2023: středa 29. března

2024: ?

Takto to vypadalo na WWDC loni state of the union wwdc vision pro 30 state of the union wwdc vision pro 29 state of the union wwdc vision pro 22 state of the union wwdc vision pro 21 state of the union wwdc vision pro 28 state of the union wwdc vision pro 25 state of the union wwdc vision pro 23 state of the union wwdc vision pro 20 state of the union wwdc vision pro 18 state of the union wwdc vision pro 14 state of the union wwdc vision pro 24 state of the union wwdc vision pro 11 state of the union wwdc vision pro 27 state of the union wwdc vision pro 17 state of the union wwdc vision pro 10 state of the union wwdc vision pro 32 state of the union wwdc vision pro 8 state of the union wwdc vision pro 31 state of the union wwdc vision pro 7 state of the union wwdc vision pro 15 state of the union wwdc vision pro 26 state of the union wwdc vision pro 12 state of the union wwdc vision pro 6 state of the union wwdc vision pro 5 state of the union wwdc vision pro 19 state of the union wwdc vision pro 9 state of the union wwdc vision pro 4 state of the union wwdc vision pro 3 state of the union wwdc vision pro 16 state of the union wwdc vision pro 13 state of the union wwdc vision pro 2 state of the union wwdc vision pro 1 Vstoupit do galerie

WWDC 2024 datum

Jestli je něco jistotou, pak to, že se WWDC bude konat v červnu. Vzhledem k předešlým ročníkům pak lze takřka se 100% jistotou říci, že se tak stane v jeho první polovině. Rok 2020 nám sice ukázal, že s konáním nemá problém Apple ani v jeho druhé půlce, avšak tehdy řádil ve světě COVID-19 a vše proto bylo vzhůru nohama. V tuto chvíli můžeme samozřejmě jen hádat, jaký termín vybere Apple letos, ale vzhledem k tomu, že v posledních třech letech se snažil WWDC „tlačit“ na úplný začátek června, nebyl by letos překvapující termín 3. – 7. června, popřípadě maximálně 10. – 14. června.