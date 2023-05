Na iPhony dorazila oficiální aplikace ChatGPT, moc však nejásejte

Zřejmě nejznámější chatbot současnosti ChatGPT z dílny OpenAI se na iPhonech stěhuje z internetového prohlížeče do aplikace. Společnost OpenAI totiž před pár hodinami oficiálně oznámila vydání první verze své iOS aplikace, která by měla uživatelům využívání jejího chatbota usnadnit a zároveň jim poskytne bezpečný způsob, jak jej používat. V App Store totiž v současnosti již pár ChatGPT aplikací je, avšak jelikož pochází z neoficiálních zdrojů, nelze za ně z hlediska bezpečnosti dát ruku do ohně, zatímco o aplikace od OpenAI lze říci opak.

Fotogalerie chatgpt iphone 1 chatgpt iphone 2 chatgpt iphone 3 chatgpt iphone 4 chatgpt iphone 5 Vstoupit do galerie

Jelikož je ChatGPT chatbot založený na umělé inteligenci využívající generování odpovědí na základě svých „znalostí“ uložených v databázi, je jeho využitelnost velmi široká. Ostatně, OpenAI u něj láká jak na jednoduché rady na míru například při vaření, plánování výletů a tak podobně, tak kreativní inspiraci, zvýšení vaší produktivity či třeba možnost učení se přes něj nové jazyky, historii či cokoliv dalšího – a to vše vaším tempem. Bohužel, v tuto chvíli je aplikace ChatGPT pro iOS k dispozici jen v USA, avšak dle slov OpenAI se plánuje v nadcházejících týdnech její rozšíření do dalších zemí. Její základní verze je zdarma, přičemž pokud byste chtěli využít ChatGPT Plus, jak je to možné i na ve webovém prostředí, zaplatíte za to 19,99 dolarů měsíčně.