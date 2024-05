Microsoft bude mít na iPhonech vlastní obchod s aplikacemi! Víme, kdy jej spustí

Zákon o digitálních trzích toho na území Evropské unie změnil mnoho zejména v operačním systému iOS. Ten totiž musel Apple značně upravit, aby pravidlům tohoto zákona odpovídal a tedy za něj nehrozila na území EU žádná pokuta. Právě její výše přitom je prakticky pro každou společnost velkým strašákem – vždyť může dosáhnout až 20 % ročního obratu společnosti při opakovaném porušení. A přestože někteří jablíčkáři tyto změny vnímají velmi negativně, pravdou je, že na iPhony přináší zbrusu nové možnosti, o kterých jsme si mohli donedávna nechat jen zdát. Řeč je například o alternativních obchodech s aplikacemi, přes které si půjde nově stáhnout hry či aplikace, které budou muset splňovat jen hrstku toho, co Apple vyžaduje od aplikací v App Store. A právě jeden takový obchod chystá i Microsoft.

Že chce Microsoft po úpravách iOS na iPhony dostat vlastní obchod s aplikacemi a hrami víme již od konce loňského roku, kdy tento záměr zveřejnil. Doposud však bylo v tomto směru takříkajíc ticho po pěšině a fanoušci této společnosti tak mohli jen doufat v to, že z velkých plánů nesešlo. To se však naštěstí nestalo. Microsoft totiž nyní oznámil, že spuštění svého alternativního obchodu s aplikacemi má v plánu v červenci s tím, že se nebude jednat o aplikaci, ale o webovou stránku, ze které bude vše možné stáhnout. Díky tomu, že se bude jednat o web, totiž bude obchod jednoduše kompatibilní napříč různými platformami, díky čemuž tak bude mít Microsoft s jeho provozem méně práce.

Zprvu má být obchod uzavřený a k dispozici v něm tedy budou jen softwary z dílny Microsoftu. Postupem času jej však chce společnost otevřít i vývojářům třetích stran, kteří přes něj budou moci distribuovat své aplikace. Jednou z prvních her, která se v obchodě objeví, pak bude Candy Crush Saga, ke které půjde právě přes obchod nakupovat nejrůznější herní položky a tak podobně s tím, že transakce půjdou mimo platební brány Applu, díky čemuž by tak mohly být položky i levnější. Co dalšího se na iPhonech od Microsoftu a jeho herních studií v čele s Activision Blizzard objeví ale ukáže až čas.