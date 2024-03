Jak na iPhonu zakázat instalaci aplikací z jiných zdrojů než App Store

Operační systém iOS 17.4 má pro uživatele v členských státech Evropské unie zásadní novinku v podobě takzvaného sideloadingu, tedy možnosti instalace aplikací ze zdrojů mimo oficiální App Store. Pro ty, kteří znají zásady bezpečnosti stahování softwaru, se jedná nepochybně o skvělou zprávu. Sideloading může nicméně představovat riziko pro méně zkušené nebo mladší uživatele.

Sideloading je možnost stahování aplikací z jiných zdrojů, než je oficiální App Store. Operační systém iOS v tomto směru dlouho představoval přísně uzavřenou oblast, nad kterou měla společnost Apple prakticky stoprocentní kontrolu. Částečnou cestu k obejití App Storu kdysi představoval jailbreak, který s sebou ovšem nesl jistá bezpečnostní rizika. O bezpečnostních rizicích se nicméně mluví i v souvislosti se sideloadingem.

Otevření operačního systému iOS v tomto směru mimo jiné znamená, že – pokud to hodně zjednodušíme a přeženeme – si budou moci uživatelé na své iPhony nainstalovat prakticky jakýkoliv software včetně toho škodlivého. Zkušeným uživatelům, kteří znají zásady bezpečnosti používání internetu a stahování softwaru, riziko prakticky nehrozí. Horší je to u méně zkušených uživatelů nebo u dětí, které by se teoreticky mohly nechat snadno přesvědčit ke stažení nedůvěryhodné aplikace nebo hry.

Apple naštěstí myslí i na tuto eventualitu a nabízí uživatelům způsob, jak sideloading zakázat, a to jak u sebe, tak i u svých dětí či jiných členů rodiny.

Jak na iPhonu zakázat sideloading

Pokud chcete na vašem iPhonu nebo na iPhonu vašeho dítěte zakázat sideloading, postupujte podle následujícího návodu.

Spusťte Nastavení. Zvolte Čas u obrazovky. Pokud chcete sideloading zakázat na vašem telefonu, klepněte na Omezení obsahu a soukromí. Zvolte Instalace a nákupy aplikací. Klepněte na Obchody s aplikacemi. Aktivujte variantu Zakázat.

Pokud chcete sideloading zakázat u člena rodiny, bude zapotřebí nejprve v Nastavení -> Čas u obrazovky vybrat jméno dotyčného a poté postupovat výše uvedeným způsobem. V současné chvíli to vypadá, že u uživatelů mladších 13 let je sideloading automaticky zakázaný.