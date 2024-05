Zbavte se jednou provždy otravných žádostí o hodnocení v App Storu

Otravné výzvy k hodnocení aplikací – zná je snad každý uživatel chytrých telefonů. Otevřete si novou appku a hned na vás vyskočí otravné okénko s prosbou o hodnocení. Někdy se to stane hned po instalaci, jindy se to opakuje po každém spuštění. Ať už je to jakkoli, pro mnoho uživatelů je to nepříjemné a rušivé.

Naštěstí se s tím dá něco dělat. V tomto článku vám ukážeme, jak se zbavit otravných výzev k hodnocení aplikací a získat zpět kontrolu nad svým uživatelským zážitkem.

Proč se vývojáři snaží o hodnocení aplikací?

Hodnocení a recenze jsou pro vývojáře aplikací nesmírně důležité. Pomáhají jim:

Získat cennou zpětnou vazbu od uživatelů, která jim umožňuje neustále vylepšovat jejich aplikace.

Zvýšit viditelnost aplikací v App Store, což může vést k většímu počtu stažení a instalací.

Budovat důvěru s uživateli a ukázat jim, že jim na jejich spokojenosti záleží.

Proč jsou výzvy k hodnocení otravné?

I když chápeme snahu vývojářů, výzvy k hodnocení se pro uživatele staly spíše otravným příkořím než užitečným nástrojem. Důvody jsou hned dva:

Nevhodné načasování: Výzvy se často objevují v nevhodnou chvíli, například hned po instalaci, když si uživatel aplikaci ještě ani pořádně nevyzkoušel.

Nadměrná frekvence: Některé aplikace zobrazují výzvy k hodnocení až příliš často, čímž uživatele frustrují a odrazují od jejich používání.

Jak se zbavit otravných výzev k hodnocení aplikací v iOS 17?

Jak se na iPhonu s iOS 17 zbavit otravných výzev k hodnocení v App Storu? Postup je velice jednoduchý:

Na iPhonu otevřete Nastavení .

. Klepněte na App Store.

Sjeďte níže a najděte řádek s názvem Hodnocení a recenze .

. Deaktivujte tento přepínač.

To je vše! Od této chvíle se vám už nebudou zobrazovat otravné výzvy k hodnocení aplikací. Je nicméně důležité si uvědomit, že vypnutím výzev sice zlepšíte svůj klid a pohodovější používání aplikací, ale zároveň se vám nebudou zobrazovat připomínky, abyste podpořili aplikace, které si oblíbíte. Hodnocení a recenze jsou pro ekosystém aplikací klíčové. Pomáhají uživatelům s výběrem a vývojářům s vylepšováním jejich produktů.