Applu uniklo, jak budou fungovat nové AI funkce z iOS 18! Je na co se těšit

iOS 18 se sice světu představí až za zhruba měsíc a půl, to však v žádném případě neznamená, že o něm v tuto chvíli ještě nic nevíme. Pravdou je totiž úplný opak, jelikož poslední týdny přinesly nepřeberné množství nejrůznějších úniků informací, které systém s předstihem čím dál tím víc poodhalují. Ví se například to, že jednou z hlavních novinek má být široká implementace AI funkcí, kterými se Apple pokusí uživatelům zpříjemnit některé aktivity na telefonu. A jak se zdá, pojetí AI Applem bude jako již tradičně stát za to.

S novými informacemi o AI funkcí pro iOS 18 přišel před pár hodinami i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg. Tomu se podařilo od jeho zdrojů pocházejících zřejmě přímo z Applu zjistit konkrétně to, že LLM (tedy velký jazykový model pohánějící AI Applu) bude fungovat přímo v zařízení a nikoliv mimo něj skrze cloud. Díky tomu tak bude u AI funkcí z iOS 18 zajištěno maximální možné soukromí, jelikož veškeré úkony (respektive jejich zprocesování) neopustí zařízení a tedy budou „neodposlechnutelné“ zvenčí, ale taktéž budou velmi rychlé.

Gurmanovy zdroje sice upozornily na to, že ne všechny AI funkce, které jsou v současnosti realizovatelné a třeba i konkurencí využívané, jsou zrealizovatelné přes LLM na zařízení. Tyto nedostatky má však Apple vyřešit jednoduše tak, že si těchto pár funkcí skrze licence „půjčí“ právě od konkurence a do iOS 18 je nasadí ve své upravené verzi. Zde už sice bude třeba připojení k internetu kvůli komunikaci s cloudem, jelikož by však mělo být těchto funkcí naprosté minimum, neměla by nutnost internetového připojení představovat jakékoliv větší omezení. Zkrátka a dobře, AI funkce v iOS 18 se začínají jevit čím dál tím zajímavěji.