5 nových funkcí, které má přinést iOS 18

Podle řady spekulací – i podle vyjádření svého vlastního vedení – se Apple chystá v operačním systému iOS 18 výrazně rozšířit umělou inteligenci a je pravděpodobné, že jedním z hlavních příjemců bude Siri. Bylo by to rozhodně potřeba, protože ve světle konkurenčních AI nástrojů vypadá Siri ve své současné podobě neuvěřitelně zastarale. Siri s podporou AI by mohla umožnit přirozenější a plynulejší konverzaci a také provádět mnohem složitější úkoly, než jen něco vygooglit nebo zapnout chytrá světla.

Generativní AI

Umělá inteligence by v iOS 18 měla působit i mimo oblast Siri. Apple podle svých vlastních slov usilovně pracuje na vývoji umělé inteligence. Nová generace čipu A18, která je plánována pro modely iPhone 16 Pro, by mohla být vybavena vylepšeným Neural Engine s vyšším počtem jader, což by mohlo umožnit zvýšit výkon umělé inteligence a strojového učení. Apple také pracuje na aktualizované verzi Xcode, která bude obsahovat nástroj AI pro předvídání a dokončování bloků kódu, což vývojářům umožní zefektivnit proces tvorby aplikací. Cupertinská společnost údajně také vyhodnocuje kód generovaný umělou inteligencí pro testování aplikací, přičemž funkce AI mají být zahrnuty do Xcode.