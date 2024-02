Apple Xcode nabídne AI. Bude dokončovat kódy a usnadní tak programování

Umělá inteligence a její integrace do ekosystému Applu by měla být v Cupertinu nyní hlavním tématem. Bloomberg dnes uvedl, že Apple se již blíží k dokončení aktualizacé své vývojářské platformy Xcode, která přinese právě možnost integrace AI do aplikací a umožní kódování a testování aplikací a her pro vývojáře.

Právě Xcode by měl být tím prvním, který ofociálně nabídne integraci AI. Umělá inteligence by měla v Xcode konkrétně dokázat předpovídat a dokončovat celé bloky kódů a zjednodušit tak práci vývojářů. Apple podle Bloombergu taktéž zkoumá, jak využít AI ke generování kódů pro testování aplikací. Cílem Applu je vydat nové AI funkce v Xcode co nejdříve, ideálně ještě před koncem letošního roku.

V Apple Parku a jeho okolí se již nyní testuje a přímo inženýři z Applu mají pro vývoj aplikací již nyní používat AI v Xcode, aby Apple dokázal vše otestovat před tím, než funkce nabídne vývojářům. Nový systém bude fungovat podobně jako Microsoft GitHub Copilot a bude využívat umělou inteligenci k předpovídání a dokončování kódů. To výrazně zjednoduší proces programování a vývoj software. Společnosti, ale i jednotlivci tak ušetří čas programátorů a tím samozřejmě také peníze.