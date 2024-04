Nejen černý rolák: Steve Jobs a jeho vášeň pro tenisky New Balance

Když se řekne „Steve Jobs a jeho vzhled“, většině lidí se vybaví ikonický černý rolák, kulaté brýle a modré džíny. Ke Stevu Jobsovi ale od určité fáze neodmyslitelně patřila ještě jedna věc – tenisky New Balance. Proč si je tolik oblíbil? A jak si boty New Balance vedou dnes?

Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple, byl všeobecně známý svými revolučními nápady a převratnými inovacemi, které změnily technologický svět. Jeho silný cit pro design, funkčnost a uživatelskou zkušenost nejen proměnil společnost Apple v jednu z nejhodnotnějších firem na světě, ale také zanechal trvalé dědictví v oblasti inovací. My se ale dnes nebudeme zabývat Jobsovými technologickými inovacemi, nýbrž jeho překvapivou vášní pro tenisky značky New Balance.

Jobs byl po celý svůj profesní život známý svým charakteristickým stylem, který často charakterizovaly černé roláky, modré džíny a tenisky New Balance. Jeho volba oblečení nebyla ani tak módním prohlášením jako spíše spíše záměrným vyjádřením jeho osobnosti a filozofie. Jobsovo minimalistické a nadčasové pojetí módy odráželo jeho víru v jednoduchost, funkčnost a důraz na detail, což byly také hlavní zásady jeho designové filozofie v Applu. Podle životopisce Waltera Isaacsona pramenil Jobsův důraz na jednoduchý a konzistentní šatník z jeho touhy minimalizovat každodenní rozhodování a soustředit se na důležitější věci. Přijetím jakési uniformy Jobs uvolnil duševní energii, kterou by jinak musel vynaložit na zbytečné volby, což mu umožnilo zaměřit své tvůrčí a inovativní síly na svou práci.

Fotogalerie New Balance tenisky 1 Steve Jobs New Balance Keynote 1 Steve Jobs New Balance iPad Steve Jobs New Balance outside Steve Jobs New Balance New Balance tenisky 2 Vstoupit do galerie

Na rozdíl od mnoha jiných ředitelů velkých firem, kteří upřednostňovali formální společenské boty, Jobs upřednostňoval pohodlí a funkčnost tenisek, což symbolizovalo jeho závazek k pohodlí a použitelnosti ve všech aspektech jeho života. Ne náhodou padla jeho volba na značku tenisek New Balance, známých svým nenápadným designem a ergonomickou podporou.

Tenisky New Balance se těši poměrně velké popularitě i v současnosti, a to i přesto, že se od dob Steva Jobse jejich vzhled nijak zvlášť nezměnil. Nezměnil se totiž ani fakt, že se stále jedná o relativně nenápadné, univerzální, pohodlné boty pro spoustu příležitostí. „Tato značka vždy poskytovala kvalitní řemeslné zpracování se zvláštním důrazem na detail. Neustoupila od svého zaměření na produkt, které je stále aktuálnější, protože kvalita ostatních značek stále klesá,“ citoval kdysi magazín High Snobiety známého sběratele tenisek Lucase Blackmana. Tento fakt spolu s tím, že se v teniskách New Balance objevuje řada celebrit i influencerů, zajišťuje značce trvalou popularitu.

