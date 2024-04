iPhony 17 se příští rok dočkají další procesorové revoluce!

Přestože jsme se prvních 3nm čipů pro iPhony, iPady a Macy dočkali teprve v loňském roce, zdá se, že se tu coby nejvýkonnější čipová řešení Applu příliš dlouho neohřejí. Apple totiž ve spolupráci se svým dvorním výrobcem čipů, tchajwanskou společností TSMC, již intenzivně pracuje na 2nm a 1,4nm čipech pro své budoucí produkty, přičemž první zmiňované čipy by se měly v iPhonech, iPadech a Macích objevit již v příštím roce.

Obecně platí, že čím menší výrobní metodou dokáže výrobce čipy vyrobit, tím jsou výkonnější díky možnosti vyšší hustoty tranzistorů na malé ploše, a zároveň energeticky méně náročné. Právě z tohoto důvodu tak Apple v posledních letech na poli čipů intenzivně „zmenšuje“, čímž se mu daří navyšovat výkon jeho produktů v kombinaci se zlepšováním jejich energetické náročnosti. Jen pro představu, čip A11 Bionic z iPhonů X byl vyroben 10nm výrobním procesem, A12 Bionic z iPhonů XS pak 7nm výrobním procesem, A14 Bionic z iPhonů 12 5nm procesem a loňský A16 Pro z iPhonů 15 Pro dokonce 3nm procesem.

Inovování výrobního procesu je sice pro TSMC velmi složité a nákladné, zdroje portálu DigiTimes však tvrdí, že by měl být výrobce v příštím roce bez jakýchkoliv větších problémů schopen Applu 2nm srdce pro jeho budoucí produkty dodat. Už nyní je má totiž vyrábět v rámci testovací výroby, která mu pomůže celý výrobní proces vyladit tak, aby byl pro hromadnou výrobu co možná nejefektivnější. Pomyslnou čáru přes rozpočet sice udělalo TSMC nedávné zemětřesení na Tchajwanu, které mělo právě výrobní linku na 2nm čipy zasáhnout, nicméně její poškození nemá být natolik velké, že by ohrozilo příchod 2nm čipů na iPhony 17 v příštím roce. Snad tedy spolu s nimi dorazí i citelný výkonnostní nárůst spolu se snížením energetické spotřeby.