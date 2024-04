Vision Pro není pro každého. Jeho majitelé si stěžují na tyto nepříjemné zdravotní problémy

Přestože je AR/VR headet Apple Vision Pro úchvatným kusem technologie, pravdou je, že ne každému uživateli takříkajíc „sedne“. Postupem času, jak se novinka dostává k čím dál tím většímu množství uživatelů, začínají se objevovat nářky některých z nich na zdravotní problémy, které jim používání headsetu způsobilo.

Například marketingová ředitelka společnosti Hopscotch Interactive Emily Olman si v rozhovoru pro MarketWatch stěžovala na to, že po delším nošení VIsion Pro se jí pod očima vytvořily dvě velké modřily zřejmě způsobené tíhnou zařízení a jeho tlakem na tváře. Poměrně zajímavé je pak to, že si na modřily kolem očí stěžují na diskuzních fórech i jiní jablíčkáři, byť v nepříliš velké míře. Je ale otázkou, zda si za tento problém nemohou sami kvůli špatnému nošení headsetu, popřípadě nevhodné velikosti těsnění kolem očí.

Dalším negativem je pak bolest spodní části hlavy (lebky) a horní části zad, na kterou si stěžuje šéf poradenské firmy Signal Ian Beancraft. Zde je nicméně příčina jasná „na první dobrou“ – jedná se bezesporu o hmotnost, která zatěžuje svaly právě v oblasti spodku hlavy a krku, což může vést k jejich bolesti v případě, že nejsou na podobnou zátěž zvyklé či jsou jí vystavovány nadměrně. I tento problém by ale měl mít ve výsledku relativně jednoduché řešení ve formě použití řemínku přes hlavu, který by měl hmotnost rozkládat podstatně lépe.

Na Redditu si pak lze všimnout i celé řady příspěvků, ve kterých si uživatelé stěžují na dlouhou bolest hlavy po nošení či extrémní únavu očí vedoucí leckdy až k popraskání žilek v oku. Jedná se však veskrze o relativně malé procento uživatelů. Mnozí majitelé Vision Pro totiž problémy s jeho používáním vůbec nemají a to ani při delším používání. Co se pak týče postoje Applu, ten byl portále MarketWatch kontaktován s prosbou ohledně komentáře zdravotních problémů, což však odmítl s tím, že vše důležité se uživatelé dozví v podpůrném dokumentu věnovaném právě headsetu. V tom stojí mimo jiné to, že než si uživatelé na zařízení zvyknou, je dobré si dát při jeho používání každých 20 až 30 minut pauzu.