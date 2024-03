5 nejlepších aplikací, které vám zdarma ukáží, co dovede Vision Pro

Donesli jste si domů Vision Pro a chcete vyzkoušet, co vše tyto brýle pro AR/VR umí? Pak je zde pár aplikací, které vám dokáží zdarma ukázat to nejlepší, co Vision Pro dovedou. Jedinou výjimkou na našem seznamu je Disney+, které musíte mít předplacené, ovšem věřte, že to skutečně sotjí za to. Pojďte se podívat na pět nejlepších aplikací pro Vision Pro, jenž jsou zdarma a dokáží vám odprezentovat jeho funkce.

JigSpace

JigSpace je aplikace vytvořená pro marketingové účely a jejím cílem je, aby v ní firmy mohly prezentovat své produkty přímo u vás doma. Aby se však JigSpace předvedl, nabídl i několik opravdu zajímavých modelů, mezi které patří například monopost F1 Alfa Romeo z loňské sezóny.

U každé věci, kterou si zobrazíte, máte jednak možnost jejího zmenšení a zvětšení s tím, že nechybí ani hodnota ukazující 100% velikost odpovídající danému předmětu. Věci, které jsou funkční, můžete rozpohybovat a uvidíte tak například, jak se F1 točí kola, jak okolo ní proudí vzduch a mnoho dalšího. Nechybí pak ani možnost vše detailně rozebrat a podívat se dovnitř formule nebo například proudového motoru. Vše vypadá tak neuvěřitelně realisticky, že si nedovolíte například šlápnout na přední spiler formule, protože by vás přece mrzelo, že jste šlápli na kus karbonu. Naprosto dokonalá ukázka toho, co umí Vision Pro v AR režimu.

Disney+

Pokud chcete sledovat filmy, pak tím nejlepším, co můžete na Vision Pro udělat, je pustit aplikaci Disney+. Ta sice nabízí pouze čtyři prostředí, které vás obklopí a ve kterých lze filmy sledovat, ovšem vypadají tak úžasně, že je to slovy jen těžko popsatelné. Když si sednete do stíhačky ze Star Wars, první, co uděláte, je, že sáhnete po kniplu a to i přesto, že víte, že tam není. Váš mozek však neuvěří tomu, že skutečně nesedíte ve stíhačce.

Filmy sledujete buď na plátně přímo na místě, které vybralo Disney a které zapadá do prostředí, a nebo si je můžete přesunout kamkoli chcete a zvětšit samozřejmě jak jen chcete. Kvalita prostředí vás zcela odřízne od reality a vy si filmy užijete jako nikdy dříve.

Encounter Dinosaurus

Prezentace, kterou jste možná už viděli a říkáte si, že není důvod se na ni dívat znovu. Ovšem když ji zažijete na vlastní kůži, bude vám opravdu nepříjemné, jak si vás očichává dinosaurus vzdálený jen pár centimetrů od vaší tváře a budete skutečně uhýbat pohledem. Věřte nebo ne, tato hříčka vás dokáže skutečně rozhodit a to v momentě, kdy nebudete vědět, zda se bát nebo dinosaura pohladit.

The Art Universe

Jedná se o virutální galerii, kterou vytvořil uznávaný japonský umělec. Združuje tisíce fotografií, grafik a dalších uměleckých děl, které si můžete prohlížet, zatímco okolo vás není nic, vůbec nic, respektive jen prázdnota vesmíru. Budete mít pocit, že se vznášíte, kamkoli se totiž podíváte, uvidíte jen vesmír. Před vámi jsou pak umělecká díla, která lze prohlížet, přečíst si o nich a případně i zakoupit. Vše vypadá naprosto perfektně a aplikace je k dispozici zdarma.

AmazeVR Concerts

Pokud chcete někomu ukázat, co je to VR, pak je AmazeVR Concerts tou nejlepší volbou. To, co zažije, je skutečně nepopsatelné. K dispozici jsou čtyři koncerty, z nichž jeden je zcela zdarma a i když se jedná pouze o zhruba pětiminutovou ukázku, když si po těchto pěti minutách sundáte Vision Pro, řeknete zkrátka jen WOW. Zpěvák zpívá jen pro vás a je tak blízko, až vás to budě děsit, navíc spatial audio dokonale zmate vaše smysly a vy se skutečně ocitnete na koncertě.