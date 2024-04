Apple Store v Chicagu obsadili aktivisté

V sobotu narušila malá skupina demonstrantů chod obchodu Apple Store na Lincoln Park v Chicagu. Protest byl reakcí na praktiky společnosti Apple, konkrétně na využívání pracovních sil v Africe a potrestání zaměstnance za propalestinský oděv.

Sobotní protest proběhl pokojně, ale vyústil v předčasné zavření obchodu a následný intenzivní policejní dohled. Skupina nazvaná Apples4Ceasefire tvrdila, že palestinský zaměstnanec obchodu byl neoprávněně vyhozen za nošení doplňků podporujících palestinský národ, včetně tradiční kefíje. Uskupení, které sdružuje okolo tří stovek současných či bývalých zaměstnanců Applu, uvedlo, že výpověď v obchodě na Lincoln Park nebyla ojedinělým incidentem: „Ve skutečnosti bylo zakročeno proti každému, kdo se odvážil vyjádřit podporu palestinskému lidu formou kefíje, odznaků, náramků nebo oblečení, a to pod záminkou porušení firemních pravidel chování a vytváření nepřátelského prostředí,“ stálo v dopise.

Protesty byly podníceny propuštěním Madly Espinozy, bývalé zaměstnankyně obchodu na Lincoln Park. Ta se explicitně ptala manažerů Applu, zda může v práci nosit kefíju, a obdržela svolení. Během vleklého konfliktu v Gaze ji ale požádali, aby ji už nenosila. Espinoza přešla na nošení propalestinských šperků, opět s povolením manažerů, stejně jako asi 40 dalších zaměstnanců, kteří nosili podobné doplňky. Později byla ale vyhozena a ostatní napomenuti s tím, že její jednání bylo „příliš politické“.

