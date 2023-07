Nepokoje ve Francii odnesl první Apple Store. Podívejte se na video

Tíha probíhajících nepokojů dolehla i na Apple Store ve Francii, když se stal v pátek obětí řádění výtržníků, kteří zničili výlohy a obchod ve francouzském Štrasburku vyplenili. Občanské nepokoje v Paříži a dalších oblastech Francie rozpoutaly vlnu výtržností, která trvá už více než týden, přičemž vedlejším produktem těchto nálad v zemi jsou škody na majetku a zatýkání. Jedním z mnoha cílů, které si získaly pozornost řádících, se stal i Apple Store, kterému způsobili značné škody.

Video zpravodajského serveru Storyful i dalších zdrojů jako například The Independent z pátku ukazuje výtržníky, kteří za bílého dne rozbíjejí výlohy štrasburského Apple Storu. Někteří lidé jsou zde zachyceni, jak kopou do oken, zatímco jiní je pozorují a natáčejí si je na své smartphony. Jsou zde vidět také osoby, jež rozbitými okny opouštějí prostory obchodu, pravděpodobně poté, co se stejným způsobem dostali dovnitř.

Samotný Apple Store byl spolu s mnoha dalšími prodejnami ve městě uzavřen, protože nepokoje v regionu nadále pokračují. Terčem útoků se staly i blízké obchody, včetně obchodního domu Galeries Lafayette a Lacoste. V seznamu prodejen na webových stránkách společnosti Apple byla pobočka uvedena jako uzavřená s tím, že otevírací doba v tomto týdnu je omezená a některé služby, například Genius Bar, nemusí být k dispozici. Ostatní obchody Apple ve Francii zůstávají otevřené, ale přijaly preventivní opatření, například zabednily výlohy a omezily otevírací dobu.

Nepokoje vyvolalo postřelení teenagera pařížskou policií koncem června, které mladík nepřežil. Následovaly rozsáhlé protesty, které vedly k zadržení více než 1 300 osob během páteční páté noci a 700 následujícího dne.