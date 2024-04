Jak jsem snadno, rychle a bez starostí s MP.cz přešel z MacBooku Air M1 na M3

Když Apple před pár týdny představil světu MacBook Air M3, osobně mě tím velmi potěšil. Můj dosavadní MacBook Air M1 už totiž pomalu ale jistě volal po výměně a příchod nové generace tohoto stroje proto přišel jako na zavolanou. Když jsem si navíc novinku vyzkoušel v rámci recenze a zjistil, že mi rychlostně, baterií i novým displejem skutečně vyhovuje, nebylo příliš nad čím přemýšlet. A to naštěstí ani ohledně toho, jak se k novince dostat co možná nejpohodlněji.

Protože jsem MacBook Air M1 používal takřka od jeho uvedení na trhu, konkrétně pak od začátku roku 2021, asi nikoho příliš nepřekvapí, že už měl nejlepší léta za sebou. Ostatně, aby taky ne. Sedím u něj prakticky každý den, beru ho s sebou i na cesty a tedy s ním leckdy pracuji z kaváren, hotelů, ale i dopravních prostředků a obecně jej tedy vytěžuji na maximum, co mi tento drobek dovolí. Právě vzhledem k délce používání a taktéž faktu, že se v mém případě opravdu nejedná o stroj položený 24/7 na pracovním stole, asi nepřekvapí, že se kapacita jeho baterie pohybovala kolem 83 % a že na jeho víku byly místy drobné oděrky. Zkrátka stav, který je za mě naprosto adekvátní stáří a který stroj předurčuje k dalšímu pohodlnému používání, ale taktéž stav, o kterém se úplně nechcete dohadovat s lidmi na bazarech, zda jim za tu či onu věc nedáte slevu.

Ideální volba, když vám jde o rychlost a nulové starosti

Jelikož toto handrkování ze srdce nenávidím a zároveň jsem v minulosti využil k přechodu ze starého na nový Mac služby Mobil Pohotovosti, i tentokrát byl tedy mou první volbou právě tento obchod. Princip přechodu ze starého Macu na nový je zde přitom naprosto jednoduchý a co víc, můžete si jej přizpůsobit svým potřebám. Možné je například přijít rovnou se starým Macem na pobočku, nechat jej tam zaměstnanci vykoupit a jeho cenu si nechat rovnou odečíst od nového Macu.

Osobně mám radši, když si můžu všechna data přetáhnout v pohodlí domova a se starým Macem se tak nějak vnitřně rozloučit při procesu jeho obnovení a tak podobně. MacBook Air M3 jsem si tedy proto standardně objednal s tím, že mi jej kurýr z MP.cz druhý den dodal. Jen pro zajímavost, k nákupu jakéhokoliv MacBooku s čipem M3 nyní dostanete batoh Targus v hodnotě 1490 Kč zcela zdarma, což je rozhodně fajn. Základní Air M3, který jsem bral i já, vás tedy vyjde de facto na 30 500 Kč, odečteme-li batoh, který byste si beztak koupili dříve či později také.

Přenos dat je hračka

Přejít ze starého Macu na nový je díky skvělému softwarovému řešení Applu otázkou chvilky. Možností, jak toho docílit, máte k dispozici hned několik, přičemž já vždy využívám utilitu Průvodce přenosem dat, která slouží k bezdrátovému propojení Maců a následnému přenesení kopie 1:1 ze starého Macu do nového. Nový Mac je poté nejenže plný souborů ze starého Macu, ale taktéž nastaven přesně tak, jak jste byli zvyklí u vašeho starého stroje. Pokud jste tedy hračičkové, kteří mají v nastavení povoleny spousty drobností, tato možnost je pro vás jako stvořená. Sice se nevyhnete například aktivaci Office či CleanMyMac X, to jsou však za mě kosmetické vady.

Druhou možností je využití iCloudu, která vám do nového Macu taktéž bezdrátově přenese soubory ze starého Macu, máte-li je tedy na iCloudu zálohované. Tato možnost je sice o něco rychlejší z hlediska následného používání Macu, jelikož synchronizace probíhá postupně a Mac je vám po její dobu k dispozici, zatímco při přenosu dat zmíněném výše tomu tak není, nicméně nepřenesou se vám nastavení a tak podobně. Za mě je tedy tato možnost vhodná o něco méně a doporučil bych tak radši jít cestou utility pro přenos dat s tím, že vám sice přenos na chvíli Mac znemožní používat, pak k němu ale sednete tak, jako kdybyste se vraceli ke svému starému Macu.

Cenu víte dopředu

Když si data ze starého Macu do nového přenesete, je vám starý Mac již de facto k ničemu a vy jej tedy můžete bez starostí „poslat dál“. Předtím je ale samozřejmě třeba jej obnovit a tím v něm smazat veškerá vaše nastavení a data. I to je však naštěstí hračka. Stačí jít do Nastavení – Obecné – Přenos nebo resetování a zde zvolit možnost Smazat data a nastavení. Následuje pár přihlášení se heslem k Apple ID, čímž deaktivujete Najít či iCloud a je hotovo. Mac se automaticky obnoví a je tím pádem nachystán k prodeji. Tedy, skoro – není od věci jej potom očistit, aby při prodeji působil co možná nejlépe.

Mobil Pohotovost vykupuje použitou elektorniku jak na dálku skrze kurýrní službu, tak samozřejmě na pobočkách, přičemž v obou případech vám dá samozřejmě nejvyšší možnou částku, kterou vám za danou věc může nabídnout. Osobně preferuji návštěvy kamenných poboček, protože se jednak můžu vždy při kontrole vykupované elektroniky pokochat okolním hardwarem a osahat si věci, které se mi třeba ještě nepoštěstilo recenzovat či dokonce vidět naživo, a jednak můžu s prodejci poklábosit a dozvědět se různé „podprahové“ zajímavosti o vykupovaných produktech. Při minulé návštěvě jsem se například takto dozvěděl, že ač se tomu příliš pozornosti nevěnuje, OLED displeje Apple Watch se rády vypalují, což se poštěstilo po kontrole i mě.

Super je, že díky možnosti online výkupu si můžete s předstihem přes internet zjistit, kolik vám zhruba MP.cz za daný produkt vyplatí. V případě mého MacBooku Air M1 s 256 GB úložištěm se jednalo o 12 500 Kč, což je dle mého upřímně řečeno naprosto adekvátní částka vzhledem ke stavu baterie, drobným škrábanečkům a celkově poměrně brutálnímu vytížení tohoto stroje. Fajn je navíc to, že na tuto částku se dostanete ve valné většině případů. MacBooky totiž MP.cz vykupuje jen jako kategorii B, která zahrnuje právě drobné škrábance a tak podobně. Pokud tedy prodejci nepřinesete vyloženě rozstřelený počítač, ale funkční zařízení s běžnými známkami opotřebení, do kategorie B se pravděpodobně vejdete.

Pokud navíc chcete výkupní cenu vašeho starého zařízení (ať už MacBooku, iPhonu či Apple Watch) maximalizovat, vezměte do Mobil Pohotovosti i nabíječku či kabel (podle toho, co se standardně k zařízením přibaluje). Pár set korun navíc vám totiž tato drobnost přinese, což rozhodně potěší – tím spíš, když si koupí nového zařízení vlastně stejně domů nabíječku či nabíjecí kabel odnesete a tím pádem vám nebude vaše staré nabíjecí příslušenství chybět.

Výkup zabere jen pár minut

Proces výkupu jako takový je pak otázkou chvilky. V mém případě vypadal tak, že jsem dorazil na pobočku, prodavače jsem informoval o tom, že jim chci prodat svůj starý MacBook Air a bylo víceméně hotovo. Zaměstnanci obchodu si začnou okamžitě vykupované zařízení prohlížet a testovat vše, co je třeba pro určení maximální výkupní ceny s tím, že jakmile s testováním skončí, finální cenu vám sdělí a pokud s ní budete souhlasit, stačí jen pár podpisů, předložení občanky a odcházíte o MacBook lehčí, zato však s penězi v kapse. A tím pro vás ve výsledku celá anabáze s výkupem končí. Nemusíte se tedy absolutně bát toho, že by vám někdo za pár dní či měsíců volal s tím, že chce MacBook reklamovat, protože se na něm porouchalo to či ono, jak mají někteří kupující na bazarech ve zvyku.

Pokud vás tedy myšlenka spekulování ohledně ceny či následné nahánění skrze reklamace děsí stejně jako mě a prostě jen chcete přejít s maximálním možným klidem, pohodlím a troufnu si říci, že i cenově výhodně, myslím si, že využitím služeb Mobil Pohotovosti rozhodně neprohloupíte. Klid a komfort, který vám poskytne, je totiž k nezaplacení.

