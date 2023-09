Jak se nám hned 2x vypálil displej Apple Watch a co vy byste měli dělat, aby se vám to nestalo

Když přišel Apple v roce 2017 s prvním iPhonem osazeným OLED displejem, mezi jablíčkáři panovaly obavy nad tím, zda se nebude tento typ panelu vypalovat, respektive jak Apple vypalování vyřeší. Vypalování je totiž de facto vlastností tohoto typu panelů, kterou nelze zcela vymýtit, ale „jen“ potlačit, aby se projevila co možná nejpozději. Pokud nevíte, o čem je řeč, vypálení OLED displeje se může objevit poté, co na něm dlouho svítí statický obsah, který je kontrastní s pozadím. V případě iPhonů tedy vzbuzovaly obavy zejména ikony ve stavovém řádku, popřípadě čas na lock screenu. Obavy se sice ukázaly jako plané, jelikož iPhony na vypálené displeje přehnaně netrpí, nicméně jiné Apple produkty evidentně ano. Na mysli mám konkrétně Apple Watch, u kterých jsem si v posledních hodinách hned dvakrát užil toto nemilé překvapení.

Když jsem včera u našeho partnera Mobil Pohotovost byl vykoupit mé staré Apple Watch, ani ve snu by mě nenapadlo, že si je budu z obchodu odnášet zpět s tím, že jsou neprodejné právě kvůli vypálenému displeji. Toho jsem si totiž až do včerejška vůbec nevšiml a upřímně bych o něm nevěděl ani nyní, kdyby si při výkupu technik detailně neprohlédl displej při maximálním jasu při zapnuté svítilně a pod různými úhly neviděl vypálené artefakty ciferníku, který jsem dlouhodobě používal. Znovu opakuji, že vypálení do té doby nebylo absolutně vidět a když na hodinky koukám nyní, stále jej prakticky nevidím. Ano, naprosto mikroskopické změny zobrazení obsahu v částech displeje s vypálením vidět jsou, ale to jen v případě, že se na tuto věc člověk zaměří z několika centimetrů a ví, kam koukat. Vypálení vás tedy ve své podstatě nikterak nelimituje, jen prostě není (alespoň pro mě) pocitově úplně příjemné.

Protože jsem se chtěl zbavit mých starých Apple Watch Series 5, které mám na zápěstí od jejich uvedení v září 2019, říkal jsem si, že už mají své odslouženo a po čtyřech letech s neustále zapnutým Always-on a střídáním minima ciferníků (protože zvyk je železná košile a když si člověk jeden ciferník oblíbí, měnit se mu za jiný moc nechce) nějaké to vypálení displeje očekávat šlo. Když jsme si však ještě tentýž den večer hráli s Apple Watch Series 6 mé přítelkyně, která je dostala na Vánoce 2021 (tedy jsou hodinky reálně aktivně využívány zhruba rok a tři čtvrtě) a já i na nich objevil při zapnuté svítilně známky vypáleného displeje, dost mě to upřímně překvapilo. Přeci jen, necelé dva roky staré Apple Watch by asi měly vypadat trochu jinak – tím spíš, když si přítelkyně zprvu s ciferníky hrála poměrně aktivně a na ten současný přesedlala zhruba před rokem. Ten současný je přitom viditelně vypálený, na což se můžete podívat v galerii níže. Fotky, na kterých je vypálený displej na Apple Watch 6, nejsou bohužel příliš kvalitní, jelikož iPhone nestíhá displej Watch zaostřit rychleji, než začne blikat. Nicméně pro ilustraci věřím, že i tyto snímky postačí.

O možném vypalování displejů se na svých oficiálních stránkách zmiňuje taktéž Apple. „Při pohledu na OLED displej ze strany si můžete všimnout drobných odchylek v barvě a tónu. Při nižším jasu displeje si můžete při posouvání na černém pozadí všimnout mírného rozmazání nebo změny barev. To vyplývá z vlastností OLED displeje a je to normální chování. Při dlouhodobějším používání můžou OLED displeje zaznamenávat drobné vizuální změny jako „setrvávání obrazu“ nebo „vypálení pixelů“. Jedná se o situaci, kdy na obrazovce zůstává nepatrná stopa po předchozím obrazu, přestože se obraz už změnil. I to je očekávané chování. Setrvávání obrazu je dočasné a zmizí po několika minutách běžného používání. K „vypálení“ může dojít v extrémnějších případech, například když na obrazovce delší dobu zůstane neměnný vysoce kontrastní obraz s vysokým jasem,“ informuje konkrétně zde. Některé ciferníky pro Apple Watch jsou bohužel přesně tím, o čem kalifornský gigant ve svém podpůrném dokumentu píše – tedy neměnným vysoce kontrastním obrazem s vysokým jasem. Spousta ciferníků pro Apple Watch má totiž černý podklad, na kterém „svítí“ řada výrazných prvků. To by nebyl problém, kdyby ovšem neexistovala funkce Always-on, která zajišťuje neustálé zobrazování určitých prvků ciferníků. Ten tedy ve výsledku zhasíná jen minimálně, což vede evidentně k relativně rychlému vypalování – tedy alespoň na můj vkus. Navíc jsem upřímně doteď žil v domnění, že díky softwarovým opatřením je Apple schopen vypalování eliminovat, o čemž mluvili jeho přední představitelé v minulosti v nejednom rozhovoru.

Že je právě Always-on viníkem tohoto „zla“ jsem si ověřil poměrně záhy díky třetím Apple Watch, které mám v blízkém okolí. Jedná se konkrétně o Apple Watch Series 3, které jsem si pořídil na Vánoce 2017 (tedy v rok jejich představení) a které doposud velmi spokojeně využívá můj bratr. Stopy vypáleného displeje jsem u tohoto modelu hledal naprosto marně a to i přesto, že běží skutečně nepřetržitě od konce roku 2017 a tedy se již blíží k šesti letům nepřetržitého provozu. Bratr navíc používá v posledních letech tentýž ciferník, co má přítelkyně, tedy ciferník digitální aktivity. Zatímco jí se však vypálil, mu ne. Oba tyto modely mají sice OLED, nicméně jen Series 6 disponují podporou Always-on, který je dle mého jasným viníkem celého problému. A je to logické. Jelikož Apple Watch Series 3 vždy rozsvítí displej jen při zvednutí zápěstí směrem k očím uživatele, svícení panelu je podstatně méně než v případě Series 5, 6 a potažmo i jiných Apple Watch s Always-on.

Jak se bránit proti vypálení displeje

Vzhledem k mým zkušenostem s vypalování displejů jsem nyní do jisté míry schopen poradit s tím, co dělat, aby stejný osud nepotkal i vás. Respektive můžu nyní říci, co v případě našich Apple Watch k vypálení na 99 % vedlo a co bych tedy nyní dělal jinak, abych se s podobnou věcí nesetkal. Jedná se navíc ve výsledku jen o dvě věci:

Měňte pravidelně ciferník

Popravdě nevím, jak dlouhá doba je potřeba k tomu, aby se vám ciferník na displeji Apple Watch vypálil, takže vám nemůžu poradit, jak často ciferník měnit, aby k vypálení nedošlo. Věřím však, že když to budete dělat jednou za jeden až dva měsíce, mělo by to bez problému stačit. Myslete navíc na to, že vypalování souvisí do značné míry s kontrastem zobrazovaného obsahu, tudíž nejrizikovější z hlediska vypálení jsou nejvýraznější prvky – tedy statická čísla, grafy a tak podobně. Pro zachování co nejdelší životnosti displeje je tedy fajn míchat s těmito všemi věcmi co nejvíce.

Vypněte Always-on

Druhá rada mi přijde upřímně dost drastická a osobně bych si radši nechal vypálit displej Apple Watch, než k tomuto kroku přistoupit, protože váš komfort při využívání hodinek výrazně sníží. Nejúčinnější věcí, co můžete proti vypalování displeje udělat, je však bezesporu vypnutí Always-on, což učiníte v aplikaci Watch – Zobrazení a jas a zde deaktivujete Vždy zapnuto. Hodinky poté začnou zhasínat displej po svěšení zápěstí a rozsvěcet jej při jeho pozvednutí směrem k obličeji, čímž výrazně sníží svou dobu svícení a tím tedy i riziko vypálení.

V praxi vypálený displej takřka nemáte šanci vidět, ale …

Jak už jsem psal výše, vypálení displeje dvou Apple Watch v mé blízkosti jsem si všiml úplnou náhodou a kdyby mě na tento jev technik neupozornil, nevím o něm doteď. Z tohoto důvodu tak ve výsledku celý problém nevnímám vyloženě jako něco, z čeho by vám měly vypadat vlasy, jelikož kvůli němu budou vaše Apple Watch na odpis. V praxi vypálený displej vašich hodinek totiž zkrátka a dobře prakticky nezaznamenáte, nebudete-li se na vypálené artefakty intenzivně zaměřovat při pozorování hodinek zblízka. Je nicméně minimálně dobré vědět, že tu tento jev nejenže je, ale evidentně tu je v poměrně velké míře a můžete se s ním setkat i poměrně rychle. A jak se navíc zdá, pravděpodobnost uznání reklamace je celkem malá, protože se jedná o vlastnost tohoto typu panelu, nikoliv jeho vadu – tedy alespoň tyto informace jsem byl schopen dohledat v diskuzních fórech na internetu. Osobně totiž reklamovat Apple Watch přítelkyně nehodlám, protože se jedná o natolik malý defekt, že mi zkrátka nedává smysl se na měsíc zbavit hodinek s nejistým výsledkem.