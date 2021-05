Vypalování displeje na iPhone: 5 tipů, jak tomu zabránit

Pokud patříte mezi vlastníky jednoho z novějších iPhonů, tak se každý den s největší pravděpodobností díváte na OLED displej. Tímto displejem konkrétně disponují všechny iPhony X a novější, vyjma iPhonu XR, 11 a SE (2020). OLED displeje se oproti těm klasickým liší především v tom, jak podávají černou barvu – ta je zde totiž doopravdy černá, jelikož je vyobrazená vypnutím pixelů. Mezi jakési negativum OLED displejů patří to, že se mohou tzv. „vypálit“. Ano, nejedná se samozřejmě o naprosto běžnou věc, stát se to ale může. Níže se proto můžete dočíst o 5 tipech, díky kterým si můžete být stoprocentně jistí, že displej nevypálíte.

Takto může vypadat „vypálený“ displej:

Automatické ovládání jasu

Znám opravdu nespočet uživatelů jablečných telefonů, kteří si ihned po koupi a rozbalení v rámci nastavení deaktivovují automatické ovládání jasu a nastaví jej na maximum. Zcela upřímně – být to na mně, tak bych tuto možnost z iOS úplně odstranil. Když totiž manuálně nastavíte jas na maximum, tak se můžete ocitnout hned v několika problémech. Jednak vám rapidně klesne výdrž baterie, a jednak riskujete, že se vám vypálí displej. Čím větší totiž jas displeje je, tak tím více je na vypálení náchylný. V případě, že máte nastavené manuální ovládání jasu, tak přejděte do Nastavení -> Zpřístupnění -> Displej a velikost textu, kde dole pomocí přepínače aktivujte Automatický jas.

Nenechte delší dobu zobrazený stejný obsah

Vypálení displeje může vzniknout především poté, co delší dobu na určitém místě ponecháte zobrazený nějaký obrazec – například logo, apod. Na starších televizích můžete vypálení sledovat například v oblastech, kde se nachází logo televizní stanice. I tomu už je ale naštěstí zabráněno, jelikož se logo pravidelně o nějaký kus pohne. Pravdou ale je, že logicky taková situace není žádným způsobem „ošetřena“ na iPhonu. To, co na iPhonu zobrazíte, se zde prostě a jednoduše zobrazí. Nejčastěji se s vypálením můžete setkat po dlouhém použití navigace, která často na displeji zobrazuje určité rozhraní, jež se žádným způsobem nepohybuje. Snažte se tedy, abyste na displeji iPhonu několik hodin v kuse nezobrazovali stejný obsah. V případě navigace můžete také střídat zobrazení na výšku a na šířku, což rozhodně pomůže.

Mohlo by vás zajímat 5 skrytých tipů a triků v iOS 14.5 iPhone Pavel Jelič 30. 4. 2021 „/]

Nastavení automatického zamknutí

Jak už jsem nakousnul v odstavci výše, tak k vypálení displeje může dojít poté, co po delší dobu necháte displej zobrazovat nějaký obrazec. Ve výchozím nastavení se displej iPhonu při nečinnosti automaticky vypne, což zabrání jednak zvýšené spotřebě baterie, a jednak vypalování displeje. Někteří uživatelé si každopádně tuto dobu nečinnosti, po které se iPhone uzamkne, mohli přenastavit, a to buď na delší dobu, anebo tak, že se sám od sebe displej vůbec nevypne. Pokud tedy například omylem přes noc necháte na displeji iPhonu vyobrazený nějaký statický obraz, tak se ráno můžete probudit s vypáleným displejem. Pro přenastavení automatického zamknutí na nejnižší možnou dobu přejděte do Nastavení -> Zobrazení a jas -> Uzamčení, kde vyberte možnost 30 sekund.

Udržujte optimální teplotu

Zvýšené riziko vypálení displeje riskujete mimo jiné tehdy, kdy iPhone vystavíte vysokým teplotám či zahřívání. Pokud se tedy například chystáte hrát nějakou hru, tak myslete na to, abyste zařízení vytáhli z obalu, čímž zajistíte, že bude dobře chladit. Zároveň byste iPhone neměli dlouhou dobu využívat na přímém slunci, čímž opět může dojít k zahřátí zařízení a zvýšenému riziku vypálení. Naprosto „zabijáckou“ kombinací je v tomto případě umístění iPhonu do držáku na čelní sklo auta, a to v letním měsíci, společně se spuštěnou navigací. V takovém případě ale neriskujete pouze vypálení displeje, nýbrž možné poškození celého zařízení vlivem selhání baterie. Tím může také vypuknout požár.

Aktualizace iOS

Pokud se náhodou v rámci iOS objeví nějaký element či prvek, který by mohl způsobovat vypalování displeje, tak si můžete být stoprocentně jistí tím, že se Apple celou situaci pokusí co nejdříve vyřešit, a to prostřednictvím aktualizace. Někteří uživatelé z nějakého důvodu aktualizace vůbec neprovádějí, což může být problém nejen z hlediska vypalování displeje, ale také z hlediska bezpečnostního – součástí nových verzí iOS jsou totiž kromě nových funkcí také bezpečnostní záplaty. Aktualizaci iPhonu můžete jednoduše provést tak, že přejdete do Nastavení -> Obecné -> Aktualizaci softwaru, kde aktualizaci vyhledejte a případně také stáhněte a proveďte.