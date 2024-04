Apple boduje! Jeho nový AI systém dokáže porazit i GPT-4

Apple se v posledních měsících na poli umělé inteligence opravdu činí. Přestože na odhalení prvních uživatelských funkcí v jeho operačních systémech, které jsou založené ryze na umělé inteligenci, sice stále čekáme, jeho vývojáři zveřejňují poměrně často nové AI systémy, které mají k dispozici a které budou takřka 100% v budoucnu v rámci jablečného ekosystému využívat. A že je o co stát.

Před pár hodinami například oznámil Apple skrze jeden z podpůrných dokumentů na vývojářském portálu dokončení vývoje jeho nového systému umělé inteligence s názvem ReALM, který by měl výrazně zlepšit to, jakým způsobem hlasoví asistenti rozumí příkazům a reagují na ně. Jinými slovy, například taková Siri by si s vámi měla právě díky této technologii daleko lépe rozumět. Technické detaily jsou sice – jak je již u Applu zvykem – velmi složité, nicméně značná část popisu se točí kolem schopnosti AI „rozšifrovat“ nejednoznačné odkazy. Hlasový asistent by tedy měl daleko lépe chápat například abstrakce, dále by měl pochopit zájmena, kterými by uživatel nahradil konkrétní označení věcí (tedy třeba místo „přeparkuj auto“ by stačilo říci „přeparkuj“ to atd.).

Nový AI systém by ale měl být využit nejen pro hlasové ovládání, ale i pro lepší porozumění prvků, které asistent „vidí“ na obrazovce, ať už pochází z jeho kamery či ze systému jako takového. Díky lepšímu pochopení prvků by s nimi měl být následně schopen lépe pracovat a to jak z hlediska ovládání, tak popisování, popřípadě interakce s nimi. Právě vzhledem ke komplexnosti ReALM o něm Apple hovoří jako o lepším řešení než které nabízí třeba GPT-4 z dílny společnost OpenAI. Je však třeba brát v potaz to, že se zatím jedná jen o jakýsi mozek, na který je třeba napojit nejrůznější věci, aby byly jeho schopnosti využitelné. Pokroky v tomto směru tedy sice na jednu stranu potěší, na druhou je ale třeba brát v potaz fakt, že z uživatelského hlediska jsou vlastně nulové – tedy do doby, než je Apple využije coby „pohon“ pro AI funkce cílící na koncové zákazníky.