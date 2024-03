AI v iOS 18? Jedině, pokud mi usnadní život!

Apple se již prakticky netají tím, že hlavním tématem letošní WWDC 2024 bude umělá inteligence a její integrace od iOS a MacOS. Osobně se na novou éru iOS těším, ovšem jen v případě, kdy Apple využije AI k tomu, aby mi produkty usnadňovaly život a ne k tomu, abych mohl se Siri napsat o jeden mail navíc.

I „hloupé“ BMW v rámci iDrive dokáže předpovídat, co budete dělat a tak vám na místě, ze kterého většinou jezdíte domů, nabídne možnost okamžitého navigování domů, protože zkrátka ví, že jedete vždy z bodu A do bodu B a předvídá za vás, že ne jinak tomu bude i tentokrát a právě nějaké to předvídání Applu zcela chybí. Apple to sice zkoušel v rámci iOS s nabídkou možnosti, když děláte tohle, větišnou při tom děláte ještě tohle a tak vám nabízí možnost otevřít další aplikaci, ovšem to není totéž.

Bylo by super, aby iPhone dokázal dělat věci skutečně za vás bez toho, aniž byste si museli vše programovat nebo nastavovat. Když odjíždím z domu, vždy zavřu bránu od garáže, ale musím to udělat buď talčítkem ve voze nebo aplikací v iPhone. Bylo by super, kdyby to udělal iPhone sám, protože zjistí, že vždy, když se vzdálím v autě od domu, tak zavírám garáž.

Ve sprše si pouštím hudbu přes Sonos, který mám v koupelně, a bylo by super, kdyby to iPhone po pár dnech začal dělat sám bez toho, aniž bych mu to musel říkat. Takových drobností najdete desítky počínaje tím, že v autě používám raději než handsfree AirPods a musím se k nim vždy z handsfree přepojovat a konče právě pouštěním hudby vždy, když zapálím v krbu. Ať se iPhone konečně začne opravdu učit a ať mi usnadní život, pak jej budu opět „milovat“.